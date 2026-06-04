Panama venció por 4-2 a República Dominicana, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 3 de junio de 2026 a las 21.54 en el Estadio Rommel Fernández, con el arbitraje de Nelson Salgado, en un duelo que reflejó la superioridad ofensiva del equipo local.

Desarrollo del encuentro y goles

El dominio de Panamá se plasmó temprano en el marcador. A los 16 minutos, Tomás, Rodríguez marcó el 1-0 tras una llegada precisa. Antes del cierre de la primera parte, a los 44 minutos, Víctor, Griffith amplió la ventaja. Ya en el complemento, la insistencia local continuó: a los 57 minutos, Cecilio, Waterman marcó el 3-1 tras asistencia de Andrés, Andrade. Finalmente, a los 89 minutos, Kadir, Barría sentenció el 4-2 definitivo tras asistencia de Éric, Davis. Por el lado de República Dominicana, Mariano, Díaz descontó a los 47 minutos tras asistencia de Juan, Pineda, mientras que Erick, Japa anotó el segundo tanto de la visita a los 67 minutos.

Cambios tácticos y disciplina

Ambos cuerpos técnicos aprovecharon el amistoso para realizar numerosas modificaciones, buscando variantes en sus esquemas tácticos. Panamá presentó una formación inicial de 5-4-1, mientras que República Dominicana apostó por un 4-2-3-1. En cuanto a la disciplina, el árbitro Nelson Salgado mostró la tarjeta amarilla a Pablo, Rosario (37') por el lado visitante, y a José Luis, Rodríguez (83') por el local, en un cotejo que se mantuvo disputado a pesar de la rotación masiva de jugadores durante el segundo tiempo.

Análisis final

El triunfo de Panamá por 4-2 dejó conclusiones positivas en su preparación, logrando capitalizar sus ocasiones frente a una República Dominicana que, pese a sus intentos por acortar distancias, no logró frenar el ritmo impuesto por el dueño de casa. El compromiso permitió evaluar rendimientos individuales y ajustes tácticos bajo la mirada de sus respectivos entrenadores en este inicio de temporada.