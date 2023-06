Peñarol vs. Dogos XV, en vivo: cómo ver online la final del Súper Rugby Américas

escuchar

Dogos XV visita este viernes a Peñarol de Uruguay, desde las 19, en el marco de la final del Súper Rugby Américas 2023. El encuentro, que se disputa en el estadio Charrúa de Montevideo, cuenta con transmisión oficial de ESPN 3 y Star+. En la temporada regular se enfrentaron dos veces y el elenco uruguayo ganó los dos partidos: en Córdoba por 41-35, el 4 de abril, y en Montevideo 33-15, el 21 del mismo mes.

Para acceder al encuentro decisivo la franquicia nacional venció a Los Pampas XV, el otro equipo argentino de la competencia, por 27 a 16. En la cancha de Tala RC de Córdoba el local marcó sus tantos con tries de Leonardo Gea Salim y Juan Bautista Mermes, sumados a tres conversiones y un penal de Julián Hernández y otro de Juan Bautista Baronio. Para el visitante, Mateo Albanese sumó un try y Joaquín De la Vega Mendía aportó dos drops, un penal y una conversión.

En el otro duelo de la etapa de los cuatro mejores, la franquicia uruguaya triunfó ante el equipo paraguayo Yacaré por 32 a 17, gracias a los tries de Alfonso Silva y Juan Manuel Alonso, dos conversiones y un penal de Felipe Etcheverry. Para el combinado guaraní, los puntos fueron convertidos por los argentinos Lucas Sommer (un try) e Ignacio Inchauspe (un try, dos conversiones y un penal).

Peñarol vs. Dogos XV: todo lo que hay que saber

Final del Súper Rugby Américas 2023.

Día : viernes 9 de junio.

: viernes 9 de junio. Hora : 19.

: 19. Estadio : Charrúa de Montevideo, en Uruguay.

: Charrúa de Montevideo, en Uruguay. Árbitro: Damián Schneider (Argentina).

Peñarol vs. Dogos XV: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19 y se disputa en Montevideo, Uruguay. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El campeonato no tiene invictos porque todos los planteles perdieron al menos dos veces. Una de las particularidades es que no se registraron empates en los 86 duelos que se desarrollaron hasta el momento. El goleador del certamen es Joaquín De la Vega Mendía de Pampas XV con 136 puntos, 24 más que Felipe Etcheverry de Peñarol. Manuel Olaso (Peñarol), en tanto, es el tryman con 13 apoyos.

Peñarol de Uruguay se consagró campeón de la última temporada de la Súper Liga Americana ENZO SANTOS BARREIRO - SRA

Formaciones

Peñarol : Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti.

: Rodrigo Silva; Alfonso Silva, Tomás Inciarte, Juan Zuccarino y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Carlos Deus y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga e Ignacio Dotti; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Mateo Sanguinetti. Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Juan Bautista Mernes e Ignacio Gandini (capitán); Lautaro Simes y Gregorio Hernández; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

LA NACION