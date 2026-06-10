Portugal venció por 2-1 a Nigeria en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 10 de junio de 2026, Portugal superó a Nigeria por 2-1. El partido, que comenzó a las 16.45 en el Estádio Dr. Magalhaes Pessoa, contó con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer.

El desarrollo del encuentro

A los 23 minutos, Pedro Lomba Neto marcó el primer gol del partido tras asistencia de José Diogo Dalot Teixeira. Sin embargo, Nigeria logró igualar las acciones a los 37 minutos, cuando Akor Adams anotó tras un pase de Fisayo Dele-Bashiru. Ya en la segunda mitad, el desequilibrio definitivo llegó a los 75 minutos, momento en el que Francisco Fernandes da Conceição selló el 2-1 final luego de recibir una asistencia de João Pedro Cavaco Cancelo. Ambos equipos presentaron estructuras tácticas marcadas: Portugal se dispuso con un 4-2-3-1, mientras que Nigeria optó por un 4-1-2-12.

Análisis estadístico

El dominio del juego fue claramente para el equipo local, que registró una posesión del 61,4% frente al 38,6% de la visita. La superioridad de Portugal también se reflejó en la faceta ofensiva:

Portugal concretó un total de 13 tiros , de los cuales 6 fueron a puerta.

concretó un total de , de los cuales fueron a puerta. Nigeria intentó 5 tiros en total, logrando inquietar al arco rival en solo 2 ocasiones.

intentó en total, logrando inquietar al arco rival en solo ocasiones. En el apartado de córneres, Portugal obtuvo 3, mientras que Nigeria ejecutó 2.

Gestión de planteles y disciplina

El partido estuvo marcado por una alta rotación, especialmente en el combinado local, que realizó múltiples variantes tácticas al iniciar el segundo tiempo para probar alternativas. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores portugueses João Félix Sequeira y Samuel de Almeida Costa, mientras que por el lado de Nigeria fueron amonestados Bruno Onyemaechi y Zaidu Sanusi, manteniendo el trámite bajo control a pesar de la intensidad física mostrada por ambos conjuntos.