Primera Nacional: así está la tabla de posiciones antes de la fecha 24ta, con Belgrano de Córdoba cada vez más candidato al ascenso

Desde este jueves y hasta el lunes se llevará a cabo la 24ª fecha de la Primera Nacional con 18 partidos, entre ellos el de Belgrano de Córdoba que lidera con comodidad la tabla de posiciones con 52 puntos y le lleva ocho a San Martín de Tucumán, su único escolta. Más atrás están Instituto de Córdoba con 41 unidades, All Boys con 39, Brown de Adrogué con 38, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto con 36; San Martín de San Juan y Almagro con 35.

La campaña del pirata es arrolladora: de los 22 partidos que disputó ganó 16, empató cuatro y perdió solo dos , frente a Chaco For Ever en la sexta jornada por 3 a 1 y Gimnasia de Jujuy 1 a 0 en la 15ª (ambos en condición de visitante).

El celeste acumula nueve juegos sin derrotas y en su última presentación, previa a recibir a Deportivo Maipú este domingo desde las 17.10 con televisación de TyC Sports y su plataforma online TyC Sports Play, superó 1 a 0 a Nueva Chicago en el barrio porteño de Mataderos.

El Santo tucumano, por su parte, visita a Estudiantes de Buenos Aires con el objetivo de descontarle al líder absoluto y de que no se le acerquen los que están detrás, entre ellos la Gloria que juega ante Chaco For Ever. El albo recibe a Ferro; y el conjunto de Pablo Vicó visita a Atlético Rafaela.

Gimnasia de Mendoza es local de Mitre de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto visita en Jáuregui a Flandria. San Martín de San Juan recibe a Agropecuario de Carlos Casares y Almagro visita a Almirante Brown.

Cómo se consigue el ascenso a Primera