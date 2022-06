Qatar 2022: los 16 futbolistas que están entre los 100 más cotizados del mundo y no jugarán el Mundial

Definidos los 32 países que jugarán el Mundial Qatar 2022 tras las victorias de Australia y Costa Rica en los repechajes respectivos, se completó la lista de jugadores elegibles para armar cada uno de los planteles. Aunque llegar o no a una Copa del Mundo no depende exclusivamente de un futbolista sino de la performance del equipo que conforma, de los 100 más cotizados del planeta según el último informe del Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), hay 16 que no lo jugarán porque sus naciones no clasificaron. Los 84 restantes sí pueden hacerlo y dependerá de que sean convocados por sus seleccionadores.

Los casos emblemáticos son los de Erling Haaland y Luis Díaz, tercero y octavo, respectivamente, en la nómina de mejores valuados del planeta. La reciente incorporación de Manchester City no pudo meter a su Noruega en Qatar 2022 porque se ubicó tercero en el grupo G de las Eliminatorias de Europa detrás de Países Bajos y Turquía. El colombiano, que a mitad de temporada pasó de Porto a Liverpool, fue uno de los pocos que salvó la ropa en el combinado cafetero en la magra etapa clasificatoria de Sudamérica, en la que quedó sexto.

Siete de los 16 futbolistas con mayor cotización del planeta que no estarán en Qatar son italianos ap - AP

La no clasificación de Italia al Mundial -perdió el repechaje con Macedonia del Norte- dejó afuera a siete del centenar de deportistas con mayor cotización del mercado: Nicolò Barella (Inter), Gianluigi Donnarumma (PSG), Manuel Locatelli (Juventus), Alessandro Bastoni (Inter), Sandro Tonali (Milán), Federico Chiesa (Juventus) y Lorenzo Pellegrini (Roma). Tampoco estará David Alaba porque Austria acabó cuarta en la zona F de la clasificación de la UEFA con una flaca labor que, otra vez, sacó al actual defensor de Real Madrid.

Los 16 futbolistas mejor cotizados del planeta sin Mundial

Erling Haaland (Noruega; Manchester City) - 153 millones de euros

Luis Díaz (Colombia; Liverpool) - 110 millones de euros

Nicolò Barella (Italia; Inter) - 94,4 millones de euros

Dejan Kulusevski (Suecia; Tottenham) - 75 millones de euros

Gianluigi Donnarumma (Italia; PSG) - 73,7 millones de euros

Alexander Isak (Suecia; Real Sociedad) - 68,5 millones de euros

Scott McTominay (Escocia; Manchester United) - 67,5 millones de euros

Manuel Locatelli (Italia; Juventus) - 66 millones de euros

Alessandro Bastoni (Italia; Inter) - 60,8 millones de euros

David Alaba (Austria; Real Madrid) - 60,4 millones de euros

Martin Ödegaard (Suecia; Arsenal) - 57,8 millones de euros

Sandro Tonali (Italia; Milán) - 54,9 millones de euros

Dominik Szoboszlai (Hungría; Leipzig) - 54,2 millones de euros

Federico Chiesa (Italia; Juventus) - 53,6 millones de euros

Lorenzo Pellegrini (Italia; Roma) - 51 millones de euros

Víctor Osimhen (Nigeria; Nápoli) - 51 millones de euros

El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) confecciona la lista de jugadores más cotizados con un algoritmo exclusivo del grupo de investigadores en el que se tienen en cuenta, entre otras variables, las transferencias, la extensión de los vínculos de los deportistas con los clubes, la edad, la progresión en sus carreras, la posición (un delantero vale más que un arquero o defensor) y sus actuaciones en cada uno de los campeonatos disputados, con equipos y selecciones nacionales.