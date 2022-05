Quimsa e Instituto, por la corona de la Liga Nacional de básquet: cómo llegaron a la final, los duelos entre sí y el favorito en las apuestas

La Liga Nacional de básquet ya no será de San Lorenzo, campeón en las últimas cinco ediciones que tuvieron principio y fin porque la de la temporada 2019/20 no acabó por la pandemia de coronavirus. El Ciclón se despidió más temprano de la habitual de la 2021/22 y el título se definirá desde este martes entre dos equipos que eran candidatos en la previa y no defraudaron: Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba. El número uno de la fase regular contra el tres. El que a nivel nacional es reconocido por su actividad en el básquet y el que respira fútbol, pero desde hace varios años también es competitivo con la pelota naranja.

En la temporada Quimsa e Instituto se ganaron mutuamente de local LNB Conte

Para la Fusión es su segunda definición consecutiva -en 2021 perdió con San Lorenzo- y buscará ser campeón como en 2015. Y es la cuarta en total en 16 años en la LNB porque en 2008 perdió ante Libertad de Sunchales. La Gloria, que ganó el Súper 20 con el que empezó el calendario de la LNB, quiere revancha de la derrota sufrida también ante el azulgrana en la 2018/2019 y quedarse por primera vez con el torneo más importante de la Argentina.

En la temporada regular se vieron las caras dos veces, primero en Santiago del Estero, el 19 de noviembre pasado, y el local se impuso 94 a 68 con 30 puntos del tucumano Iván Gramajo. El 6 de febrero lo hicieron en Córdoba y el anfitrión ganó 88 a 83 en un encuentro que terminó con incidentes entre jugadores de ambos equipos. Esa noche Nicolás Romano, quien fue descalificado por la pelea con Gramajo, fue la figura en el ganador con 18 puntos y ocho rebotes. Franco Baralle se destacó en el perdedor con 27 unidades, ocho recobres y seis asistencias.

Cierre polémico entre INSTITUTO y QUIMSA en el SANDRÍN

Quimsa, el favorito en las apuestas

Para las principales casas de apuestas el conjunto dirigido por Sebastián González saldrá campeón y por su triunfo en el primer juego de la serie pagan cuotas de hasta 1.35. Una victoria del equipo de Lucas Victoriano, por su parte, cotiza a un máximo de 3.45.

El favoritismo de la Fusión tiene muchos argumentos, más allá de que fue el mejor de la fase regular y cuenta con ventaja de localía. Jugó 45 partidos en el certamen y ganó 36 lo que equivale al 80%. En la primera etapa consiguió 30 triunfos en 38 juegos. En su estadio apenas cedió en dos ocasiones y de visitante, en una competencia que se caracteriza por tener localías muy fuertes, en seis. Sin embargo, en los playoffs sentenció los cuartos de final frente a Oberá Tenis Club y las semifinales contra Boca Juniors fuera de su casa. Su récord en la postemporada es de seis victorias y solo una caída contra el xeneize, en el Luis Conde.

Quimsa ganó el 80% de los partidos que jugó esta temporada en la Liga Nacional

El elenco santiagueño es el segundo equipo que más anota por duelo con 86,4 puntos (lo supera Regatas de Corrientes, ya eliminado, con 87,4) y uno de los que menos recibe con 77,2. En rebotes defensivos está cuarto en tabla general con 28,9 por cotejo y reparte 17,2 asistencias cada 40 minutos. En tapones es el líder de la competencia con 3,4 y en robos ostenta una para nada despreciable marca de 7,2. Otro dato determinante son las pérdidas de balón: con 10,5 de media, está penúltimo en una estadística que nadie quiere sobresalir.

Quimsa anota 9,3 triples por encuentro con acierto del 35,9% de los lanzamientos. Con esos números, está entre los más sofisticados del certamen. Mucho más destacadas aun son sus cifras en dobles, donde tiene el segundo mejor porcentaje de anotación con 55,4. En libres no es de los mejores (75,6% de aciertos), pero la mayoría de los clubes tienen peores cifras.

Quimsa es el segundo equipo más goleador de la LNB con 86,4 puntos por duelo

Los grandes planteles con objetivos importantes necesitan de recambio y el banco de suplentes del conjunto de González es el cuarto mejor de la competencia con 29,2 unidades por cotejo. Lo que demuestra que es un elenco completo son los puntos de contraataque que hace por duelo con una media de 12,9 que lo tiene en el quinto puesto de ese rubro.

Cuando a mediados de mayo la LNB entregó los premios individuales de la temporada, la Fusión arrasó. González fue galardonado como mejor director técnico junto a Leandro Ramella de Peñarol de Mar del Plata con el 27,3% de los votos. La principal virtud quien recibió ese premio por tercera vez tras 2018 y 2020 es haber sabido guiar a un plantel cargado de buenas individualidades y convertirlo en el mejor equipo del torneo.

Sebastián González fue elegido uno de los mejores entrenadores de la temporada en la LNB LNB Contenidos

El equipo más destacado suele tener, también, al MVP del campeonato. En esa elección el ala pivote estadounidense Eric Anderson arrasó con el 72,7% de los sufragios. Se trata del jugador con más eficiencia de la liga (23,8), mejor taponador con 1,5 de promedio por juego, tercero más rebotero con 9 y noveno anotador con 15,6 puntos. También, es uno de los que mejores porcentajes de dobles anotados tiene con 62,7.

arrasó con el 72,7% de los sufragios. También, es uno de los que mejores porcentajes de dobles anotados tiene con 62,7. Anderson integró el quinteto ideal del certamen junto con el base Franco Baralle, elegido el mejor jugador U23 con medias de 13,3 tantos y 2,5 asistencias. Aunque el joven cordobés no sobresale individualmente en ningún rubro, su rol como sustituto de Juan Brussino fue determinante con apariciones en momentos claves para que su equipo sea el principal contendiente a la corona del básquet argentino.

Instituto, ¿por el batacazo?

Nombre por nombre, la Gloria no tiene demasiado que envidiarle a la Fusión, pero tuvo una temporada de mayor irregularidad con un funcionamiento que fluctuó entre buenas y malas presentaciones. Si se puede definir como “batacazo” una coronación suya, los motivos se acercan más a las virtudes y solidez que mostró hasta el momento Quimsa que a falencias propias.

El equipo dirigido por Victoriano fue tercero en la fase regular con 25 triunfos y 13 derrotas y en los playoffs, donde está invicto en el estadio Ángel Sandrín, dejó en el camino a los dos clubes de Corrientes, a Regatas en cuartos de final 3-1 y a San Martín en semifinales 3-2. En total jugó 47 encuentro de los que ganó 31 y cayó en 16. Su porcentaje de alegrías es del 65,9%.

Instituto es el equipo que menos balones pierde por partido en la LNB Leandro Bustamante Gomez

La Gloria es el tercer máximo anotador de la competencia con 84,7 puntos de promedio por duelo. En contrapartida, recibe 80,8 y la brecha es mucho menor que la de Quimsa. También sobresale en la cantidad de lanzamientos de triples convertidos (10) con una eficacia del 38,8%, la segunda mejor del certamen; y es el elenco que menos balones pierde cada 40 minutos con 10,4 . En dobles tiene una efectividad del 53% y en libres de 80% siendo el número uno en ese rubro .

En el resto de los apartados tiene números similares a la media. Toma 36,6 rebotes; reparte 16,1 asistencias; da 1,3 tapones siendo el peor elenco de todos en esa faceta; comete 19,7 faltas y recibe 20,4; su banco de suplentes le aporta 24,9 tantos y en contraataque suma 11,9 unidades por duelo.

Nicolás Romano es el segundo mejor rebotero defensivo de la LNB Leandro Bustamante Gomez

Instituto tiene en su plantel al mejor jugador nacional de la temporada, elegido con el 54,5% de los votos: Nicolás Romano . El juninense de 34 años, MVP del Súper 20, fue campeón con San Lorenzo en la última temporada y quiere guiar a la Gloria al mismo objetivo. Promedia 14 unidades por juego y es el segundo máximo rebotero defensivo con 6,7 . También, es el cuarto mejor lanzador de libres con una eficacia del 86% y está en el top ten de eficiencia con 17,6.

. El juninense de 34 años, MVP del Súper 20, fue campeón con San Lorenzo en la última temporada y quiere guiar a la Gloria al mismo objetivo. Promedia 14 unidades por juego y . También, Instituto tiene a dos representantes entre los diez basquetbolistas más eficientes del torneo desde atrás de la línea de 6,75 metros: Martín Cuello está segundo con un porcentaje de acierto de 44,1 (75 anotados sobre 170 ejecutados) y Gastón Whelan octavo con 42,7%. El pivote Tayavek Gallizi, con 4,8 faltas recibidas por encuentro, es el segundo que más recibe en la competencia.

El cronograma de la final de la Liga Nacional: cuándo se juega

La definición es al mejor de cinco partidos con el formato de 2-2-1 y será campeón el que obtenga tres victorias. Los primeros dos juegos serán esta semana en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y el tercero el 7 de junio en el Ángel Sandrín de Córdoba. De ser necesarios, habrá un cuarto en la Docta y un quinto en el norte argentino.

Martes 31/5 : Quimsa-Instituto (estadio Ciudad)

: Quimsa-Instituto (estadio Ciudad) Jueves 2/6 : Quimsa-Instituto (estadio Ciudad)

: Quimsa-Instituto (estadio Ciudad) Martes 7/6 : Instituto-Quimsa (estadio Ángel Sandrín)

: Instituto-Quimsa (estadio Ángel Sandrín) *Jueves 9/6 : Instituto-Quimsa (estadio Ángel Sandrín)

: Instituto-Quimsa (estadio Ángel Sandrín) *Lunes 13/6: Quimsa-Instituto (estadio Ciudad)

*De ser necesarios.