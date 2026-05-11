Remo empató 1-1 con Palmeiras por el Brasileirao Serie A

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Repartieron puntos en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del campeonato de primera división de la Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 10 de mayo de 2026 a las 21.40 en el estadio Mangueirão, Remo y Palmeiras igualaron 1-1. El compromiso, que contó con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein, mantuvo la tensión hasta el final en el marco de la 15° fecha del certamen.
Desarrollo de las emociones y tácticas
El marcador se abrió rápidamente a los 2 minutos, cuando Alef, Mangueira Severino Pereira anotó para el local tras una asistencia de Glaybson Yago, Souza Lisboa. Sin embargo, Palmeiras reaccionó y alcanzó la igualdad a los 24 minutos, mediante un gol de Ramón, Sosa, quien conectó un pase de Allan, Andrade Elias. Mientras el local dispuso un esquema 4-2-3-1, la visita optó por un 4-4-2, generando un contraste táctico evidente en el campo.
Disciplina y movimientos tácticos
El trámite se vio condicionado por la rigurosidad disciplinaria. José Ricardo, Araújo Fernandes fue expulsado a los 73 minutos por conducta violenta, dejando a Remo con diez hombres. Además, se registraron amonestaciones tempranas para Jefté, Vital da Silva Dias y Allan, Andrade Elias en la visita. Ante este panorama, ambos entrenadores movieron el banco:
- A los 74 minutos, Palmeiras sufrió la salida por lesión de Andreas Hugo, Hoelgebaum Pereira, siendo reemplazado por Lucas, Evangelista Santana de Oliveira.
- Para cerrar el partido, el local realizó una doble sustitución a los 98 minutos buscando cerrar el empate, ingresando Giovanni Fernando, Confreste Pavani y Diego, Hernández.
Estadísticas del duelo
A pesar de la paridad en el tanteador, el dominio territorial fue claramente favorable al Palmeiras, que registró un 66,4% de posesión frente al 33,6% de Remo. En cuanto a la vocación ofensiva, la visita generó un volumen de juego superior con 18 tiros y una destacada cifra de 17 corners, contra 15 disparos y 5 tiros de esquina del dueño de casa. Los arqueros fueron exigidos, reflejado en los 5 tiros a puerta de la visita contra los 4 que logró concretar el local.
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