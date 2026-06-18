República Checa empató 1-1 con Sudáfrica, por el Mundial

En el marco de la primera fecha del torneo, República Checa y Sudáfrica se enfrentaron el 18 de junio de 2026 a las 13.00 en el Atlanta Stadium. El encuentro, que finalizó igualado 1-1, contó con el arbitraje de Tori Penso.

El desarrollo del encuentro y los goles

El marcador se abrió rápidamente cuando, a los 6 minutos, Michal Sadílek marcó el primer gol para República Checa tras una asistencia de Alexandr Sojka. Con el correr de los minutos, el trámite se volvió disputado, reflejado en las amonestaciones de Teboho Mokoena y Thalente Mbatha en el primer tiempo. En el complemento, Sudáfrica encontró el empate a los 83 minutos a través de un penal ejecutado por Teboho Mokoena. En cuanto a la pizarra, República Checa apostó por un esquema 3-5-2, mientras que Sudáfrica optó por un 4-3-3.

Movimientos tácticos

Ambos seleccionadores buscaron variantes para romper la paridad en la segunda mitad. República Checa realizó modificaciones tácticas, destacando el ingreso de Tomás Soucek y Lukás Provod a los 67 minutos. Por su parte, Sudáfrica movió el banco buscando frescura con los ingresos de Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa y finalmente Kamogelo Sebelebele.

Estadísticas finales

A pesar de que Sudáfrica tuvo el dominio del balón con un 61,9% de posesión frente al 38,1% de República Checa, el partido fue equilibrado en términos de generación de juego. Las estadísticas comparativas muestran: