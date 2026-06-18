Mundial 2026, en vivo: la preparación de Messi de cara al partido contra Austria y el comienzo de la segunda fecha

Tras la victoria de la selección argentina 3-0 ante Argelia en el debut mundialista, se viralizó en las redes sociales un video con la reacción de dos niños de Estados Unidos que, al abrir un par de regalos de Navidad, se enteraron que asistirían al histórico partido en Kansas City para ver a Lionel Messi jugar su última Copa del Mundo.

“Dios mío: ¡esto es increíble!“, dicen los hermanos al recibir las camisetas de la selección, el primero de una tanda de dos regalos. Mientras analizan el obsequio, la madre comenta: ”Sé que esperaban las remeras de Arsenal [en alusión al equipo inglés, finalista de la última Champions League]“. Pero los menores le responden: ”No, esto está perfecto“.