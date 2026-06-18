Mundial 2026, en vivo: la preparación de Messi de cara al partido contra Austria y el comienzo de la segunda fecha
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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La emoción de dos niños estadounidenses cuando se enteraron de que iban a ver el debut de Messi en el Mundial
Tras la victoria de la selección argentina 3-0 ante Argelia en el debut mundialista, se viralizó en las redes sociales un video con la reacción de dos niños de Estados Unidos que, al abrir un par de regalos de Navidad, se enteraron que asistirían al histórico partido en Kansas City para ver a Lionel Messi jugar su última Copa del Mundo.
“Dios mío: ¡esto es increíble!“, dicen los hermanos al recibir las camisetas de la selección, el primero de una tanda de dos regalos. Mientras analizan el obsequio, la madre comenta: ”Sé que esperaban las remeras de Arsenal [en alusión al equipo inglés, finalista de la última Champions League]“. Pero los menores le responden: ”No, esto está perfecto“.
El recuerdo de una maestra del Dibu Martínez sobre su infancia
Antes de convertirse en uno de los arqueros más reconocidos del mundo y en una pieza clave de la selección argentina campeona del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez era un alumno que llamaba la atención por un detalle imposible de ocultar: su altura.
Sentado en el aula de la escuela Sagrada Familia de Mar del Plata, sus piernas sobresalían por debajo del banco y se convertían en una imagen difícil de olvidar para quienes compartieron aquellos años con él.
Messi piensa como un 10 y compite como un 9: Lautaro Martínez y Julián Alvarez pueden ser muy buenos, pero el capitán les exige más
La selección tuvo un arranque más arrollador desde el resultado que desde el juego, pero -desde la continuidad del ciclo Scaloni- sigue demostrando no sólo hambre de gloria sino también reinvenciones tácticas que no le dan la chance a ninguno de relajarse. Lionel Messi fue la gran figura del triunfo ante Argelia por 3-0,pero desde lo estratégico dio un mensaje claro: la Argentina tiene dos grandes centrodelanteros como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pero el 9 para destrabar el partido fue el capitán. El 10 se mueve como 10, pero acelera y define como 9. En los tres goles de este martes tuvo pinceladas propias pero también resoluciones como centrodelantero.
Correte Trump, que empezó el fútbol: el supermartes donde brillaron Messi, Mbappé y Haaland
A primera hora de este último martes fue el turno de Kylian Mbappé. El crack celebró su primer gol en el triunfo de Francia 3-1 ante Senegal “tocando” la flauta. Recuerdo de infancia. Treinta minutos después, su segundo gol lo convirtió en máximo artillero histórico de Francia y el gesto fue inequívoco: “soy el uno”. Muchos portales lo interpretaron como “uno del mundo”, como la figura central del Mundial.
Tres horas después, sin embargo, el gigante noruego Erling Haaland, dos años menor, anotó su propio doblete en su debut mundialista, en la goleada 4-1 de Noruega a Irán. Fue el aviso del joven lobo. El golpe definitivo se produjo a la noche: Leo Messi. Casi cuarentón. Hat trick ante Argelia en su sexto Mundial. Total de dieciséis goles. Máximo goleador en Copas Mundiales junto con el alemán Miroslav Klose. Y el fútbol que, por fin, dice “aquí estoy”. Correte, Trump.
La noche en la que el “insatisfecho serial” advirtió que va por más gloria
Lionel Messi nos volvió a engañar. La imagen extasiada de decenas de miles de testigos con corazones celestes y blancos que fueron a buscar certezas en el juego más imprevisible del mundo también cayeron en la trampa.
Inconformista eterno, el decreto que redactó hace tres años y medio en Qatar y que manifestaba enfáticamente que su voracidad había quedado saciada al levantar la Copa del Mundo voló por el aire en mil pedazos. Como si la leyenda del “hilo rojo” juntara a su cuerpo con la pelota en una atracción irresistible, aquel “ya está” del estadio Lusail se volvió la nada misma con una brillante exposición en la que transformado en un gourmet exquisito, nos brindó un menú de tres pasos fusionando estética, eficacia y un dominio de la escena insultante para el resto de los actores.
Mauricio Pochettino dice que Argentina es la candidata N° 1 y cuenta el llamado de Trump
La goleada de Estados Unidos a Paraguay fue una de las mejores muestras de juego que dejó hasta ahora el Mundial. Velocidad, voracidad, precisión y sentido colectivo quedaron de manifiesto en diversas acciones del 4-1 de uno de los países organizadores de este Mundial sobre el elenco guaraní. Para Mauricio Pochettino, el entrenador argentino del plantel norteamericano, la exhibición dada por sus dirigidos igualmente no modifica la hora de ruta de los favoritos al título.
👀 La favorita a ganar el Mundial es...— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 17, 2026
🇦🇷 Pochettino cree que Argentina revalidará el título de campeón del mundo
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/D17UQhxxUY
“Argentina”, contestó sin vacilaciones Pochettino cuando le preguntaron -en diálogo con COPE, de España- qué combinado nacional cree máximo aspirante a la gloria. “Es increíble ver a esta selección: es campeona del mundo por lo que hacen sus jugadores, por su cuerpo técnico y también por la hinchada. En todos los aspectos, Argentina es la campeona”, elogió Pochettino al equipo dirigido por Lionel Scaloni, al que consideró “el rival a batir”.
El chileno Arturo Vidal elogió a Lionel Messi después de los tres goles contra Argelia
“¡Golaaaazo! ¡El único que puede marcar la diferencia! Qué golazo, huevón: es de otro planeta. Qué terrible ese golazo, eh”. Arturo Vidal también se rindió a los pies del rey del fútbol mundial: Lionel Messi. El polémico mediocampista chileno, cuyas transmisiones en vivo en las redes sociales jamás pasan inadvertidas, se maravilló ante la colosal actuación del capitán albiceleste en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, en el debut mundialista.
ARTURO VIDAL, RENDIDO A LOS PIES DE LA CABRA 🐐— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 17, 2026
Así fue la reacción del volante chileno a uno de los goles de Lionel Andrés Messi en el debut de la Selección Argentina 🇦🇷 #TNTSportsMundial
🎥 @kingarturo23oficial pic.twitter.com/qqJjlMO4SR
Las reacciones del trasandino a las definiciones de Messi, de quien fue compañero en Barcelona entre 2018 y 2020, se viralizaron y generaron múltiples comentarios en las redes sociales. El mediocampista calificó al astro argentino como “extraterrestre” y se atrevió a vaticinar que ampliará el récord como máximo anotador de la historia de las Copas del Mundo: “¡Va a hacer nueve goles en los primeros tres partidos!”.
Messi se apoya en su círculo íntimo para pasar sus días “difíciles” y felices
KANSAS CITY (enviado especial).- El día después no fue uno más para Leo Messi en la soleada y ventosa mañana en Kansas City. La delegación salió del estadio cerca de la medianoche rumbo al hotel céntrico de esta ciudad del medio oeste norteamericano, tras el inolvidable debut mundialista ante Argelia. El capitán argentino se llevó todos los elogios de un mundo rendido a sus pies: récord de mundiales jugados, máximo goleador en la copa del mundo, 200 presencias con la selección argentina... Todo, a una semana de cumplir 39 años, festejo que lo encontrará por quinta vez en su carrera en la intimidad de una concentración mundialista.
A flor de piel, el capitán argentino exteriorizó un sentimiento que se tenía guardado. Se emocionó hasta las lágrimas tras el festejo de su primer gol en el Arrowhead Stadium. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, se sinceró después del partido, algo poco habitual en él.
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