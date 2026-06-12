República de Corea venció por 2-1 a República Checa, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 11 de junio de 2026 a las 23.00 en el Estadio Guadalajara, la República de Corea se quedó con la victoria frente a la República Checa por 2-1. El compromiso contó con el arbitraje de Amin Mohamed Omar, quien tuvo una jornada activa en un estadio que vibró con el desarrollo del juego.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1, planteando una batalla estratégica en la zona media. La apertura del marcador llegó a los 59 minutos, cuando Ladislav Krejcí anotó para los visitantes tras un centro de Vladimír Coufal. Sin embargo, la República de Corea reaccionó con contundencia:

A los 67 minutos, In-Beom Hwang marcó el empate tras una asistencia de Kang-In Lee .

marcó el empate tras una asistencia de . A los 80 minutos, Hyeon-Gyu Oh sentenció el 2-1 definitivo, luego de recibir un pase clave de In-Beom Hwang.

Movimientos tácticos y gestión de plantilla

El entrenador local buscó refrescar el ataque para revertir el resultado. A los 69 minutos, destacó el ingreso de Hyeon-Gyu Oh en lugar de la figura Heung-Min Son, una variante que terminó siendo determinante para la victoria. Por el lado de la República Checa, el técnico intentó reordenar sus piezas con cambios múltiples a los 64 minutos, incluyendo el ingreso de Adam Hlozek y Tomás Chory, pero el ímpetu coreano terminó imponiéndose sobre el final del cotejo.

Análisis estadístico

La victoria de la República de Corea se explica a través de su dominio en la tenencia y la profundidad en sus ataques. El conjunto ganador registró una posesión del 61,8% frente al 38,2% de la República Checa. Además, los locales fueron más incisivos en los metros finales, acumulando 15 tiros totales (6 a puerta) contra los 8 disparos (4 a puerta) del elenco visitante. El único amonestado del partido fue Gi-Hyuk Lee, quien recibió la tarjeta amarilla a los 95 minutos por una infracción sobre el cierre del encuentro.