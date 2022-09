Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady ‘GGG’ Golovkin, en vivo: cómo ver online, hora y TV de la pelea

Saúl ‘Canelo’ Álvarez pone en disputa sus cuatro títulos de la categoría Supermediano ante el kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin. Es el cierre de una rivalidad histórica para el boxeo, digna de estar entre los máximos clásicos pugilistas del mundo. El encuentro comenzará aproximadamente a las 23.45 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por ESPN y por su plataforma de streaming Star+.

Es el último combate de una velada a puro boxeo, en la que se pueden observar otras ocho peleas, entre las que destacan Jesse “Bam” Rodríguez vs. Israel González (por el título supermosca del CMB), Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado (por el título de peso supermedio de la IBF), Austin “Ammo” Williams vs Kieron Conway (por el título internacional de peso medio de la AMB) y Diego Pacheco vs Enrique Collazo (por el título peso mediano USNBC Silver del CMB).

Aunque la edad y la categoría pueden pesar en su contra, Golovkin aspira a ser otro rival duro para ‘Canelo’. Desde su último enfrentamiento en 2018, el kazajo se impuso en sus cuatro combates siguientes, el último de ellos por nocaut ante el japonés Ryota Murata en abril de este año. Golovkin tiene un registro de 42 victorias (37 nocauts), una derrota y un empate (estas dos últimas frente al mexicano), mientras que el balance de Álvarez es de 57-2-2, con 39 nocauts.

Canelo Alvarez y Gennady Golovkin posan durante la conferencia de prensa antes de la pelea

Cómo ver online ‘Canelo’ Álvarez vs. ‘GGG’ Golovkin

Canelo vs. Golovkin III: todo lo que hay que saber

Día : Sábado 17 de septiembre

: Sábado 17 de septiembre Horario : Aproximadamente 23.50 (hora argentina)

: Aproximadamente 23.50 (hora argentina) TV : ESPN

: ESPN Streaming : Star+

: Star+ Sede : T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos

: T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos Títulos en juego : CMB, FIB, AMB y OMB - Supermediano

: CMB, FIB, AMB y OMB - Supermediano La previa, por Osvaldo Principi. Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennady “G.G.G” Golovkin III: el clásico creíble del boxeo del Siglo XXI en Las Vegas

¿Cuáles son los cuatro títulos en juego?

Al disputarse el combate en la categoría Supermediano, Álvarez expondrá sus coronas del AMB, OMB, CMB y FIB de las 168 libras. Los títulos los consiguió en 2018 vs. Rocky Fielding, en 2019 vs. Sergey Kovalev, en 2020 vs. Callum Smith, y en 2021 vs. Caleb Plant, respectivamente. Posee los cuatro cinturones principales de la categoría Supermediano (es el primer pugilista latino en conseguirlo).

Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin III: cartelera completa

Saúl “Canelo” Álvarez vs. Gennady Golovkin, por los títulos de peso Supermediano CMB, AMB, FIB y OMB

Jesse “Bam” Rodríguez vs. Israel González , por el título supermosca del CMB.

vs. Israel , por el título Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado , por el título de peso supermedio de la IBF a 10 rounds.

vs Gabriel , por el título de de la IBF a 10 rounds. Austin “Ammo” Williams vs Kieron Conway , por el título internacional de peso medio de la AMB a 10 rounds.

vs Kieron , por el título internacional de de la AMB a 10 rounds. Diego Pacheco vs Enrique Collazo , por el título peso mediano USNBC Silver del CMB a 10 rounds.

vs Enrique , por el título USNBC Silver del CMB a 10 rounds. Marc Castro vs Kevin Montiel Mendoza , peso ligero a ocho rounds.

vs Kevin Montiel , a ocho rounds. Aaron Aponte vs Fernando Molina , peso superligero a ocho rounds.

vs Fernando , a ocho rounds. Anthony Herrera vs Delvin McKinley, peso supermosca a seis rounds.

Los resúmenes de las últimas peleas de cada uno

Gennady ‘GGG’ Golovkin vs. Ryota Murata

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitrii Bivol