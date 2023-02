Seis Naciones de rugby, en vivo: cómo ver online el torneo más importante del Hemisferio Norte

escuchar

Las potencias de rugby del Hemisferio Norte, en un año de Mundial, tienen su primer gran desafío con el Seis Naciones que arranca este fin de semana con la primera fecha y tres partidos: Gales vs. Irlanda, Inglaterra vs. Escocia e Italia vs. Francia. Todos los duelos son transmitidos en la Argentina por ESPN.

El formato de juego del campeonato que reúne a seis países de Europa es el habitual: los combinados se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos obtenga, será el campeón. En 2022 el vencedor fue el equipo galo con cinco triunfos, por lo que a la vez consiguió el Grand Slam.

Cómo ver online los partidos

El certamen tiene programados, hasta el 18 de marzo, 15 juegos divididos en cinco fechas. Todos los partidos se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que podrán ver en la plataformas digitales Star+, DGO, Flow y Telecentro Play. En el caso de la primera requiere ser suscriptor y en las tres restantes, cliente para acceder a la señal deportiva.

Gales e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2023 en Cardiff Peter Morrison - AP

Así llegan los seleccionados

Francia: tras el título en 2022, el primero que logró desde 2010, los ‘Bleus’ de Fabien Galthié están en un gran momento con una racha de trece victorias seguidas. Una de ellas fue ante la campeona mundial, Sudáfrica (30-26), en noviembre pasado. Uno de los desafíos del Head Coach es lograr que su equipo no sea previsible en su plan de juego.

tras el título en 2022, el primero que logró desde 2010, los ‘Bleus’ de están en un gran momento con una racha de trece victorias seguidas. Una de ellas fue ante la campeona mundial, Sudáfrica (30-26), en noviembre pasado. Uno de los desafíos del Head Coach es lograr que su equipo no sea previsible en su plan de juego. Irlanda: tuvo un 2022 consagratorio llegando a la cima del ranking de la World Rugby (IRB) gracias, en gran parte, a las dos victorias históricas contra los All Blacks (23-12 y 32-22) y una única caída ante Francia justamente en el Seis Naciones. En la ventana de test-matches de noviembre, confirmó su espectacular momento y su tercera línea Josh Van der Flier fue elegido el mejor jugador del año.

tuvo un 2022 consagratorio llegando a la cima del ranking de la World Rugby (IRB) gracias, en gran parte, a las dos victorias históricas contra los All Blacks (23-12 y 32-22) y una única caída ante Francia justamente en el Seis Naciones. En la ventana de test-matches de noviembre, confirmó su espectacular momento y su tercera línea fue elegido el mejor jugador del año. Inglaterra: ya sin el australiano Eddie Jones como head coach tras derrotas frente a la Argentina y Sudáfrica en Twickenham en la ventana de test-matches de noviembre, el combinado lo dirige Steve Borthwick. El objetivo es, más allá de los resultados, rearmar el plantel y hacerlo competitivo de cara al Mundial.

ya sin el australiano como head coach tras derrotas frente a la Argentina y Sudáfrica en Twickenham en la ventana de test-matches de noviembre, el combinado lo dirige El objetivo es, más allá de los resultados, rearmar el plantel y hacerlo competitivo de cara al Mundial. Escocia: liderada por Jamie Ritchie, Stuart Hogg y Finn Russel l, busca cómo progresar en el rugby. Después de la buena presentación ante Nueva Zelanda en la ventana de noviembre donde perdió 31-23, aspira a mejorar diferentes aspectos del juego para volver a ser protagonista en el alto nivel.

liderada por l, busca cómo progresar en el rugby. Después de la buena presentación ante Nueva Zelanda en la ventana de noviembre donde perdió 31-23, aspira a mejorar diferentes aspectos del juego para volver a ser protagonista en el alto nivel. Gales: campeón del Seis Naciones en 2021, lejos están de ese gran momento. Actualmente se encuentra noveno en la clasificación mundial y en la última ventana de amistosos cayó frente a Georgia e Italia. Tras el penúltimo puesto el año pasado, contrató nuevamente al entrenador neozelandés Warren Gatland , con quien en 2008, 2012 y 2019 fue campeón del actual torneo.

campeón del Seis Naciones en 2021, lejos están de ese gran momento. Actualmente se encuentra noveno en la clasificación mundial y en la última ventana de amistosos cayó frente a Georgia e Italia. Tras el penúltimo puesto el año pasado, contrató nuevamente al entrenador neozelandés , con quien en 2008, 2012 y 2019 fue campeón del actual torneo. Italia: aunque es el combinado más débil, llega con la ilusión de ser competitivo y ganar un par de encuentros. El año pasado le ganó a Gales en Cardiff y quebró una racha de seis campeonatos sin victorias y, en noviembre, sorprendió a Australia 28-27.

El Seis Naciones reúne a los seis mejores equipos del Hemisferio Norte

Fixture del Seis Naciones 2023

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Gales vs. Irlanda (sábado 4 de febrero a las 11.15).

(sábado 4 de febrero a las 11.15). Inglaterra vs. Escocia (sábado 4 de febrero a las 13.45).

(sábado 4 de febrero a las 13.45). Italia vs. Francia (domingo 5 de febrero a las 12).

Fecha 2

Irlanda vs. Francia (sábado 11 de febrero a las 11.15).

(sábado 11 de febrero a las 11.15). Escocia vs. Gales (sábado 11 de febrero a las 13.45).

(sábado 11 de febrero a las 13.45). Inglaterra vs. Italia (domingo 12 de febrero a las 12).

Fecha 3

Italia vs. Irlanda (sábado 25 de febrero a las 11.15).

(sábado 25 de febrero a las 11.15). Gales vs. Inglaterra (sábado 25 de febrero a las 13.45).

(sábado 25 de febrero a las 13.45). Francia vs. Escocia (domingo 26 de febrero a las 12).

Fecha 4

Italia vs. Gales (sábado 11 de marzo a las 11.15).

(sábado 11 de marzo a las 11.15). Inglaterra vs. Francia (sábado 11 de marzo a las 13.45).

(sábado 11 de marzo a las 13.45). Escocia vs. Irlanda (domingo 12 de marzo a las 12).

Fecha 5

Escocia vs. Italia (sábado 18 de marzo a las 9,30).

(sábado 18 de marzo a las 9,30). Francia vs. Gales (sábado 18 de marzo a las 11.45).

(sábado 18 de marzo a las 11.45). Irlanda vs. Inglaterra (sábado 18 de marzo a las 14).

Irlanda, favorito en las apuestas

En la previa, el máximo candidato al título en las casas de apuestas es Irlanda porque es quien menos paga por su consagración. Detrás están Francia e Inglaterra, dos oponentes con un poderío supremo. El resto de los equipos aparecen muy atrás en la consideración en el siguiente orden: Gales, Escocia e Italia.

Irlanda es el principal favorito al título 2023 y quien menos paga por su consagración ap - Photosport

Irlanda - 2.50

- 2.50 Francia - 4.50

- 4.50 Inglaterra - 6

- 6 Gales - 15.0

- 15.0 Escocia - 21.0

- 21.0 Italia - 1001.0

Tabla de campeones del Seis Naciones

El certamen se denomina Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. Desde entonces, el más ganador es Inglaterra con siete títulos seguido de Francia y Gales con seis cada uno. Irlanda cierra la nómina con cuatro estrellas porque tanto Escocia como el combinado italiano nunca dieron la vuelta olímpica.

Francia ganó el último Seis Naciones y alcanzó a Gales en el historial Thibault Camus - AP

Inglaterra - 7

Francia / Gales - 6

Irlanda - 4

LA NACION

Temas Seis Naciones