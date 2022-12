Si Argentina le gana a Países Bajos, cuándo vuelve a jugar por el Mundial Qatar 2022

escuchar

La fiebre mundialista no baja la temperatura. No la quiere bajar. Mucho menos todo lo que gira en torno al seleccionado nacional. Tal es así que el equipo todavía no se presentó en cuartos de final, pero los hinchas quieren saber cuándo jugará las semifinales, en caso de avanzar. El primer paso tiene que darlo este viernes, a partir de las 16, cuando se mida frente a Países Bajos, un rival complicado y con las mismas aspiraciones. Si se impone, la selección que conduce Lionel Scaloni debería pisar la cancha nuevamente el martes 13, a las 16. ¿El rival? Tal vez Brasil.

Pero, primero lo primero. Desde el sábado 3 el Mundial Qatar 2022 desarrolla la instancia de octavos de final, es decir, de los 16 mejores equipos del torneo. En esa primera jornada, la Argentina se impuso a Australia por 2 a 1 y avanzó a los cuartos de final, en los que se medirá con Países Bajos, que hizo lo propio ante Estados Unidos, por 3 a 1. Luego, este domingo Francia le ganó a Polonia 3 a 1 e Inglaterra a Senegal, 3 a 0. Galos y británicos chocarán entre sí en la llave de ocho, en una especie de final anticipada.

Argentina tiene un grupo unido que cuando no encuentra el juego, saca pleno el corazón Aníbal Greco - La Nación

Este lunes, sigue la acción, de esa etapa, con Japón vs. Croacia y Brasil vs. Corea del Sur. La cierran este martes Marruecos vs. España y Portugal vs. Suiza. Tras ello, la Copa del Mundo entrará en dos días de descanso por primera vez desde que la pelota empezó a rodar el 20 de noviembre, con el duelo inaugural Qatar vs. Ecuador. Tras el impasse, será momento de desarrollo de los cuartos de final, entre el viernes 8 y sábado 10, mientras que las semifinales están previstas para el martes 13 y miércoles 14.

Resumen de la victoria de Argentina vs Australia

Entonces: si la selección argentina le gana este viernes a Países Bajos su choque eliminatorio debe esperar a que se termine de desarrollar el resto de esa instancia y volverá a presentarse el martes 13 de diciembre. Si hay lógica en la cancha, por lo que representa el presente pero también la historia, Brasil, máximo favorito al título, debería ser su rival. El partido por el título y la Copa del Mundo está agendado para el 18 de diciembre a las 12 de la Argentina.

LA NACION

Temas Mundial Qatar 2022