Suiza venció 2-0 a Argelia, por el Mundial 2026

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Se midieron en un duelo donde Suiza se impuso con autoridad en la jornada 16avos de final del certamen de la Copa Mundial; los detalles que hay que saber
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En un encuentro determinante para el futuro de la competencia, Suiza derrotó 2-0 a Argelia este 3 de julio de 2026. El partido, disputado a las 00.00 en el BC Place Vancouver, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y marcó la eliminación del conjunto africano, mientras que los helvéticos sellaron su boleto a la siguiente instancia del torneo.
Las claves del triunfo suizo
El dominio de Suiza comenzó temprano. A los 10 minutos, Breel Embolo marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Johan Manzambi. Ya en el complemento, apenas iniciado el segundo tiempo, a los 46 minutos, Dan Ndoye amplió la ventaja para sellar el 2-0 definitivo. En cuanto a las propuestas tácticas, Suiza saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, mientras que Argelia optó por un 4-3-3 que no logró vulnerar la defensa rival.
Estadísticas y disciplina
A pesar de que Argelia mantuvo una posesión del 55,5% frente al 44,5% de Suiza, la efectividad fue la gran diferencia en el encuentro. Los helvéticos registraron 11 tiros totales con 5 a puerta, contra los 8 disparos y solo 2 a puerta del conjunto argelino. El rigor defensivo también fue protagonista, con amonestaciones para los jugadores argelinos Farès Chaïbi, a los 35 minutos, y Hicham Boudaoui, a los 71 minutos.
Gestión de bancos y cierre
Ambos entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del marcador mediante múltiples sustituciones. Argelia intentó renovar sus ataques con los ingresos de jugadores como Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa, mientras que Suiza gestionó su ventaja con los ingresos de Fabian Rieder, Noah Okafor y Zeki Amdouni, entre otros. La victoria de Suiza le permite continuar su camino en el Mundial, manteniendo viva la ilusión en esta fase eliminatoria de la Copa Mundial.
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