Suiza venció 2-1 a Canadá, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 24 de junio de 2026 a las 16.00 en el BC Place Vancouver. Ante una gran expectativa, Suiza y Canadá se enfrentaron por la jornada 3 del certamen de la Copa Mundial, bajo el arbitraje de Ramon Abatti Abel. Fue un choque intenso donde el conjunto suizo logró capitalizar sus oportunidades para llevarse la victoria por 2-1.

El desarrollo del encuentro

El trámite del partido se definió en la segunda parte. A los 46 minutos, Rubén Vargas marcó el primer gol para Suiza tras asistencia de Johan Manzambi. Posteriormente, a los 57 minutos, fue el propio Johan Manzambi quien amplió la ventaja tras una asistencia de Breel Embolo. Canadá, que utilizó un esquema 4-4-2, descontó a los 76 minutos a través de Promise David, quien definió tras la habilitación de Nathan Saliba. En cuanto a la pizarra, Suiza optó por un 4-2-3-1 que logró controlar el ritmo frente a la propuesta canadiense.

Disciplina y variantes

El juego estuvo marcado por la fricción, con amonestaciones tempranas para Granit Xhaka (Suiza) y Cyle Larin (Canadá) a los 31 minutos por discusiones. Más tarde, Liam Millar también fue amonestado a los 86 minutos. Ambos entrenadores movieron el banco para refrescar sus líneas: en Canadá, el ingreso de Promise David a los 75 minutos resultó vital para el descuento, mientras que Suiza cerró el encuentro con múltiples variantes tácticas, incluyendo los ingresos de Silvan Widmer y Michel Aebischer para sostener el resultado.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, Canadá mostró ambición ofensiva, registrando 13 tiros contra 6 de Suiza y liderando en tiros a puerta (7 contra 4). Sin embargo, Suiza fue más efectiva en la tenencia y gestión del tiempo, alcanzando un 55,2% de posesión frente al 44,8% de los canadienses. Asimismo, Canadá dominó la estadística de córners con 7 a su favor contra apenas 2 de los suizos, reflejando el asedio final del conjunto norteamericano en busca de un empate que finalmente no llegó.