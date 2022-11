Suiza vs. Camerún, en vivo: cómo ver online el partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Con arbitraje del argentino Facundo Tello, Suiza y Camerún abren este jueves en el estadio Al Janoub el grupo G del Mundial Qatar 2022 que también integran Brasil y Serbia -se enfrentan desde las 13 (hora argentina)-.

El seleccionado del Viejo Continente es un abonado a las Copas del Mundo, con 12 participaciones en 22 torneos y cuartos de final como su mejor resultado en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954. En tres de los últimos cuatro certámenes que afrontó, superó la primera etapa y perdió en octavos de final como le ocurrió en Brasil 2014 ante la Argentina. La excepción fue Sudáfrica 2010.

El africano, por su parte, es el país de su continente con más presencias en citas ecuménicas -12- y, como su rival de turno, su mejor labor fueron los cuartos de final en Italia 1990, cuando debutaron con un histórico triunfo ante el combinado nacional de Diego Armando Maradona que había sido campeón en México 1986. Estuvo en seis de los últimos ocho mundiales, pero nunca pasó la fase inicial. Se ausentó en Rusia 2018.

Suiza y Camerún abren el grupo G del Mundial Qatar 2022 Agencia AFP

Cómo ver online Suiza vs. Camerún

El encuentro entre europeos y africanos está programado para las 7 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de DSports y la TV Pública y, también, cuatro plataformas digitales: DGO, Flow, Telecentro Play y Cont.ar. Para las tres primeras se requiere ser cliente para acceder.

El favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco suizo porque paga una cuota máxima de 1.70 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo camerunés, cotiza hasta 5.81. La parda alcanza 3.75. Según El Bot del Mundial de LA NACION Suiza tiene un 78,07% de posibilidades de quedarse con los tres puntos y ‘Los Leones Indomables’, 5,48%.

Así llegó Suiza al Mundial

En la Eliminatorias de Europa el combinado suizo compartió el grupo C con Italia y le arrebató el pasaje directo a la cita ecuménica en la última jornada. Sumó 18 puntos con cinco triunfos, tres empates y no sufrió derrotas. El destino de Italia fue el repechaje y no atravesó la llave con Macedonia del Norte. En su zona también jugó contra Bulgaria, Irlanda del Norte y Lituania.

El elenco de Murat Yakin jugó su único amistoso antes de la cita ecuménica el 17 de noviembre contra Ghana y perdió 2 a 0. Sus anteriores seis presentaciones este año fueron por la Nations League. En el grupo A2 terminó tercero por detrás de España y Portugal con tres victorias e igual cantidad de caídas para nueve unidades. Antes, en marzo, jugó amistosos contra Inglaterra -derrota 3 a 0- y Kosovo -empate 1 a 1-.

Breel Embolo es una de las principales cartas ofensivas de Suiza

La lista de 26 jugadores de Suiza

Arqueros: Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Dortmund), Yann Sommer (Mönchengladbach) y Philipp Köhn (Salzburg).

Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Dortmund), Yann Sommer (Mönchengladbach) y Philipp Köhn (Salzburg). Defensores: Ceray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Mainz 05) y Fabian Schär (Newcastle).

Ceray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Mainz 05) y Fabian Schär (Newcastle). Mediocampistas: Fabian Frei (Basel), Ardon Jashari (Luzern), Denis Zakaria (Chelsea), Fabian Rieder (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Nottingham Forest), Christian Fassnacht (Young Boys) y Edimilson Fernandes (Mainz 05).

Fabian Frei (Basel), Ardon Jashari (Luzern), Denis Zakaria (Chelsea), Fabian Rieder (Young Boys), Granit Xhaka (Arsenal), Djibril Sow (Eintracht), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Nottingham Forest), Christian Fassnacht (Young Boys) y Edimilson Fernandes (Mainz 05). Delanteros: Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Salzburg), Rubén Vargas (Augsburgo), Breel Embolo (Mónaco) y Haris Seferovic (Galatasaray).}

Así llegó Camerún al Mundial

‘Los Leones Indomables’ llegaron a la Copa del Mundo al ganarle una serie final apasionante a Argelia. En el global empataron 2 a 2, pero los dirigidos por Rigobert Song marcaron más goles de visitante -de local perdieron 1 a 0 y de visitante se impusieron 2 a 1 en tiempo extra-. Antes, lideraron el grupo D con 15 puntos gracias a cinco triunfos, entre ellos uno determinante en la última fecha contra Costa de Marfil que lo metió en la definición ante los argelinos.

Camerún no pudo ganar sus últimos cuatro amistosos: perdió con Uzbekistán 2 a 0 y Corea del Sur 1 a 0 en septiembre; e igualó ante Jamaica y Panamá 1 a 1 en noviembre.

Andre Onana, el arquero de Inter, es una de las estrellas de Camerún para Qatar 2022 ISSOUF SANOGO - AFP

La lista de 26 jugadores de Camerún

Arqueros: André Onana (Inter), Devis Epassy (Abha) y Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marsella).

André Onana (Inter), Devis Epassy (Abha) y Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marsella). Defensores: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al-Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Nicolas Nkoulou (Watford), Christopher Wooh (Stade Rennais) y Olivier Ntcham (Celtic)

Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al-Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Nicolas Nkoulou (Watford), Christopher Wooh (Stade Rennais) y Olivier Ntcham (Celtic) Mediocampistas: Jerome Ngom (San Diego Loyal), Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscú), Christian Bassogog (Shanghái Shenhua), Bryan Mbeumo (Brentford) y George Nkoudou (Besiktas).

Jerome Ngom (San Diego Loyal), Moumi Ngamaleu (Dinamo Moscú), Christian Bassogog (Shanghái Shenhua), Bryan Mbeumo (Brentford) y George Nkoudou (Besiktas). Delanteros: Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Karl Toko Ekambi (Olympique de Lyon), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Múnich) y Souaibou Marou (Coton Sport FC).

