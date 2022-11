Tiene 2 años y puede nombrar a todos los jugadores de la selección argentina con nombre y apellido

escuchar

No hay edad para disfrutar de un Mundial de fútbol y eso quedó demostrado en un tierno video, que tuvo como protagonista a un niño de dos años, que se volvió viral en las redes sociales. La pasión y el fanatismo por la albiceleste se respiran en el aire y más allá del tropezón que tuvo el equipo de Lionel Scaloni en el debut mundialista contra Arabia Saudita, la confianza y la ilusión se mantienen.

Entre los cientos de videos con temática del Mundial que circulan en las redes sociales, hubo uno que llamó la atención y que derritió de ternura a los usuarios. ¿De qué se trataba? De un niño de dos años que decía los nombres de los jugadores del seleccionado argentino que estaban en el álbum de figuritas.

“Dos años, ¿podrán?”, se leía en el clip que compartió la usuaria de TikTok, Jésica Quesada (@quesadajess) y que tuvo casi cuatro millones de reproducciones y más de medio millón de Me Gusta. La imagen mostraba a Vicente sentado en una cama con el álbum de figuritas del Mundial completo. Pero no estaba abierto en cualquier página, sino en la del plantel argentino. Junto a él había una mujer que le señalaba a los jugadores para que él dijera quienes eran.

Tiene dos años y dice los nombres de los jugadores de la selección (Video: TikTok @

“¿Quién es este?”, le preguntó, mientras señalaba a Emiliano Martínez, “El Dibu”, respondió Vicente con una dulce y tierna voz y así continuó con el resto: “Armani”- por el arquero de River Plate, Franco Armani - “Acuña huevo” - por Marcos “El Huevo” Acuña - y “Molina”, en referencia a Nahuel Molina. Siguió por “Otamendi” y “Di María”, completamente seguro de quienes eran.

Así continuó para completar el plantel: “Poi” dijo una y otra vez mientras señalaba con su dedo a Rodrigo De Paul. “Tuti Romero”, remarcó mientras le mostraban a Cristian “Cuti” Romero, el jugador del Tottenham. Con el siguiente dudó unos breves segundos, pero rápidamente continuó: “Pezzella”, en referencia al número seis del seleccionado nacional. De esta manera terminó con la primera página y continuó con la siguiente.

“¿Y este?”, le consultaron y con un poco de dificultad, pronunció: “Lo Celso”, por Giovanni, que si bien se perdió el Mundial por una lesión, figuraba en el álbum. Después siguió con “Paredes” y “Rodríguez”, hasta que llegó al jugador con el dorsal número nueve.

“La adaña”, insistió, mientras señalaba a Julián Álvarez, cuyo apodo es precisamente ese, “La Araña” y después mencionó a “Tute Tolea” por Joaquín “El Tucu” Correa, quien si bien viajó a Qatar fue desafectado por una lesión y no juega el Mundial. Después, Vicente siguió con los nombres que le quedaban: “Tatu Gómez” por Alejandro “El Papu” Gómez y con un poquito de ayuda mencionó al que estaba a su lado, “González”, por Nicolás, el otro jugador que quedó afuera de la competencia por una lesión.

Finalmente, llegó a la última fija y le quedaban solo dos nombres para completar el plantel: “Toro Martínez” aseguró mientras miraba detenidamente la cara de Lautaro. Ahora solo le quedaba una y por supuesto que sabía a la perfección quién era el de la foto. “¿Y este?”, le preguntaron. “Messi”, respondió con mucho entusiasmo.

El video también se hizo viral en Twitter (Foto: Twitter @termolena)

El video causó sensación en TikTok y se llenó de comentarios: “Y yo me olvido de lo que mi mamá me manda a comprar”, “Dice ‘Messi’ re feliz, lo amo”, “‘Toro Martínez y la adaña’ me dan años de vida”. Asimismo, el clip también se volvió viral en Twitter, cuando lo compartió la usuaria @termolena y escribió: “No bueno, mi útero gente”.

En las redes bautizaron al pequeño como el "niño scaloneta" (Foto: Captura de Twitter)

Entre los cientos de comentarios apareció el de Camila Morales, la madre del pequeño. “Con permiso, soy la mamá”, escribió y rápidamente recibió varios elogios. “Te amamos gracias por el ‘Niño Scaloneta’ y por subir la tasa de natalidad de este gran país”, le respondió la usuaria que compartió en video en Twitter.

El pequeño también nombró a algunos jugadores de la selección brasilera (Video: TikTok @quesadajess)

A su vez, y debido al furor que causó el video de Vicente, en las redes pidieron una segunda parte y sus deseos fueron escuchados. Subieron imágenes del niño con el álbum, pero esta vez con las páginas de la selección de Brasil. Una vez más el pequeño demostró su destreza y nombró a varios integrantes del equipo.

LA NACION