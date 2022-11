Ver online TV Pública y DirecTV: España vs. Alemania, en vivo

escuchar

Alemania, que perdió ante Japón por 2 a 1 en su debut mundialista, enfrenta este domingo a España en un encuentro fundamental para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. El encuentro se juega desde las 16 (hora argentina) en el estadio Al Bayt, por la segunda fecha del grupo E. El equipo dirigido por Hansi Flick no tiene margen de error, ya que una nueva derrota lo dejará eliminado en la primera ronda como en el Mundial de Rusia 2018. Los españoles, que vienen de golear 7 a 0 a Costa Rica, buscan asegurarse el pase a octavos de final y encaminarse en el objetivo de volver a ser campeones mundiales como en Sudáfrica 2010.

Hansi Flick, admitió que tras la sorpresiva derrota sufrida en el debut ante Japón, a su equipo “no le quedan más balas”, en una clara alusión a que jugarán sin margen de error ante España. ”Hemos analizando el desarrollo del partido y en los primeros 70 minutos hicimos muchas cosas positivas, pero si entras al detalle, hay que mejorar. No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos ante Japón” dijo el ex entrenador del Bayern Münich. Además, comentó que cada futbolista debe mostrar su mejor faceta ante España: ”Esto sigue ante España y tenemos que mostrar carácter. Tenemos calidad, hay que lograr que cada jugador extraiga el máximo potencial de su juego. Hay que ganar para poder gozar una última oportunidad en la fecha final ante Costa Rica”, apuntó Flick.

Luis Enrique, el DT de España, aseguró que Alemania es quien más similitudes tiene en su manera de jugar con España: “Alemania siempre juega al ataque, la necesidad del resultado puede condicionar, pero siempre intenta presionar en campo contrario, tener el balón”, explicó en conferencia de prensa. ”Es la selección que más se parece a España, en el sentido de que siempre quiere controlar y dominar el juego”, dijo. Además, comentó que su equipo no se debe confiar a pesar de haber comenzado de la mejor manera posible: “Haber debutado de una manera tan contundente genera confianza, pero no hay que irse al exceso de confianza. Alemania reúne los requisitos para que no te confíes o te pasan por encima”, afirmó.

Luis Enrique, director técnico español, en el partido de España ante Costa Rica Stu Forster - Getty Images Europe

Cómo ver online España vs. Alemania

El partido se disputará este domingo 27 de noviembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante la plataforma Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow o DGO, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar los canales deportivos directamente a través de ellas.

TV Pública.

DeporTV.

DSports.

DGO - TV Pública o DeporTV.

Flow - TV Pública o DeporTV.

Cont.ar - TV Pública o DeporTV.

Telecentro Play - TV Pública o DeporTV.

Tabla de posiciones del grupo E del Mundial

Resumen del debut de Alemania en el Mundial

El elenco teutón cayó 2-1 con Japón en su primera participación en esta Copa del Mundo. Los europeos se imponían 1 a 0 al término del primer tiempo gracias a un tanto de penal anotado por Ilkay Gündogan en el minuto 33. En el epílogo, desperdiciaron varias ocasiones para ampliar la diferencia, el VAR anuló un tanto por offside y los asiáticos, con mucha gente en el mediocampo ganaron la batalla táctica, se les fueron encima y lograron revertir el resultado en menos de 10 minutos. Primero Ritsu Doan definió con el arco casi vacío tras un rebote al centro que dio Manuel Neuer y, después, a los 83, Takuma Asano recepcionó excelente un saque de arco de Shuichi Gonda, una de las figuras, se perfiló con el balón hacia el arco y definió desde adentro del área chica casi sin ángulo. Ambos habían ingresado en el segundo tiempo.

El resumen de Alemania vs. Japón

Resumen del debut de España en el Mundial

En la fecha 1, ‘La Roja’ sacó a relucir su chapa de candidato y consiguió una goleada histórica ante el combinado Tico. La cuenta para el conjunto europeo la abrió Dani Olmo a los 10 minutos al definir una gran jugada colectiva. Fue el tanto número 100 para la Roja en la historia de los mundiales. Marco Asensio aumentó la ventaja y antes de concluir la primera mitad Ferrán Torres de penal sentenció la historia con el 3 a 0 parcial ante un elenco centroamericano superado en todos los aspectos del juego.

El delantero de Barcelona amplió la diferencia en el arranque del complemento y, sin sacar el pie del acelerador, los dirigidos por Luis Enrique, que tuvieron una posesión del balón de 82% y dieron 1056 pases, redondearon la goleada con anotaciones de Gavi (se convirtió en el tercer futbolista más joven en marcar en una Copa del Mundo), Carlos Soler y Álvaro Morata en el minuto 93.

Resumen España vs C. Rica

Probables formaciones

España : Unai Simón ; Dani Carvajal , Rodri , Aymeric Laporte , Jordi Alba ; Gavi , Sergio Busquets , Pedri ; Ferrán Torres o Álvaro Morata , Marco Asensio y Dani Olmo .

: Unai ; Dani , , Aymeric , Jordi ; , Sergio , ; Ferrán o Álvaro , Marco y Dani . Alemania: Manuel Neuer; Niklas Sule, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala y Kai Havertz.

