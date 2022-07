Wimbledon, la final femenina: así fue el camino de Elena Rybakina y Ons Jabeur hacia la definición

El cuadro de singles femenino de Wimbledon tiene finalistas para la definición del próximo sábado (desde las 10 por ESPN) y se trata de Elena Rybakina y Ons Jabeur, quienes este jueves superaron las semifinales y llegaron al partido que todas quieren en el All England, el encuentro para dirimir quién se queda con el título, aunque no con los puntos para el ranking mundial porque esta edición no entrega a raíz de la no participación de tenistas rusos y bielorrusos por la invasión justamente de Rusia a Ucrania, en marzo.

La kazaja doblegó a la rumana Simona Halep, la principal favorita al título según las principales casas de apuestas por sus dos coronas de Grand Slam, por un doble 6-3 en 1 hora y 16 minutos. La tunecina, por su parte, necesitó 1 hora y 43 minutos para eliminar a la alemana Tajtana Maria por 6-2 3-6 y 6-1.

Para ambas será la primera final en un Grand Slam. Hasta ahora, la mejor performance de Rybakina había sido alcanzar cuartos de final en Roland Garros 2021, mientras que la de Jabeur la misma instancia, pero en Wimbledon del año pasado.

La tenista de Túnez es la primera mujer árabe en meterse en la definición de uno de los cuatro Gran Slam y, también, la única africana que lo logró en la era abierta, es decir, desde que en 1968 se aceptó la participación de profesionales.

"Soy una orgullosa mujer tunecina que está aquí de pie. Sé que en Túnez ahora mismo están enloqueciendo. Lo único que trato de hacer es poder inspirar el máximo posible. Quiero ver más y más jugadores árabes y africanos en las giras. Amo el tenis y quiero compartir esta experiencia con ellos", expresó tras ganar su semifinal.

El camino a la final de Rybakina

La rusa nacida en Moscú hace 23 años, pero de nacionalidad kazaja, estuvo en cancha 9 horas y 33 minutos y ganó los seis partidos con 12 sets a favor y solo uno en contra. En las primeras rondas tuvo que disputar tres tie-breaks y se impuso en todos.

Elena Rynakina ganó 12 sets y perdió solo uno en su camino a la final de Wimbledon SEBASTIEN BOZON - AFP

Primera ronda a Coco Vandeweghe (Estados Unidos) 7-6 (2) y 7-5 en 1 hora y 39 minutos.

a Coco Vandeweghe (Estados Unidos) 7-6 (2) y 7-5 en 1 hora y 39 minutos. Segunda ronda a Bianca Andreescu (Canadá) 6-4 y 7-6 (5) en 1 hora y 37 minutos.

a Bianca Andreescu (Canadá) 6-4 y 7-6 (5) en 1 hora y 37 minutos. Tercera ronda a Qinwen Zheng (China) 7-6 (4) y 7-5 en 1 hora y 50 minutos.

a Qinwen Zheng (China) 7-6 (4) y 7-5 en 1 hora y 50 minutos. Octavos de final a Petra Martic (República Checa) 7-5 y 6-3 en 1 hora y 20 minutos.

a Petra Martic (República Checa) 7-5 y 6-3 en 1 hora y 20 minutos. Cuartos de final a Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6 6-2 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos.

a Ajla Tomljanovic (Australia) 4-6 6-2 y 6-3 en 1 hora y 51 minutos. Semifinales a Simona Halep (Rumania) 6-3 y 6-3 en 1 hora y 16 minutos.

El camino a la final de Jabeur

La tunecina de 27 años triunfó en sus seis partidos en Wimbledon en 8 horas y 22 minutos. Ganó 12 sets y perdió solo dos, uno en cuartos de final y el otro en semifinales.

Ons Jabuer es la primera mujer árabe en una final de Grand Slam en la era abierta SEBASTIEN BOZON - AFP

Primera ronda a Mirjam Bjorklund (Suecia) 6-1 y 6-3 en 54 minutos.

a Mirjam Bjorklund (Suecia) 6-1 y 6-3 en 54 minutos. Segunda ronda a Katarzyna Kawa (Polonia) 6-4 y 6-0 en 1 hora y 4 minutos.

a Katarzyna Kawa (Polonia) 6-4 y 6-0 en 1 hora y 4 minutos. Tercera ronda a Diane Parry (Francia) 6-2 y 6-3 en 1 hora y 8 minutos.

a Diane Parry (Francia) 6-2 y 6-3 en 1 hora y 8 minutos. Octavos de final a Elise Mertens (Bélgica) 7-6 (9) y 6-4 en 1 hora y 46 minutos.

a Elise Mertens (Bélgica) 7-6 (9) y 6-4 en 1 hora y 46 minutos. Cuartos de final a Marie Bouzkova (República Checa) 3-6 6-1 y 6-1 en 1 hora y 47 minutos.

a Marie Bouzkova (República Checa) 3-6 6-1 y 6-1 en 1 hora y 47 minutos. Semifinales a Tajtana María (Alemania) 6-2 3-6 y 6-1 en 1 hora y 43 minutos.

Desde que sorpresivamente fue eliminada en la primera ronda de Roland Garros, Jabeur hilvanó once triunfos en fila sobre canchas de césped. Incluso, ganó 22 de los últimos 24 juegos que afrontó y actualmente es la segunda mejor jugadora del planeta.