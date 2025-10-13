Carlo Ancelotti y la fecha límite que tiene Neymar para ganarse un lugar en el plantel de Brasil para el Mundial 2026
El entrenador italiano habló sobre el delantero de 33 años, que no logró destacarse en Santos y sufrió numerosas lesiones
A los 33 años, Neymar continúa en los planes de la selección de Brasil. Sin embargo el delantero necesita estar en buena forma física para volver al equipo en su intento de relanzar su carrera internacional con miras al Mundial del año que viene. La sentencia pertenece al seleccionador Carlo Ancelotti.
“Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema (...) Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”, expresó el italiano Ancelotti, entrenador de Brasil desde junio pasado. El delantero acarrea dos años sin jugar en la selección: las lesiones mermaron su rendimiento desde que la temporada pasada regresó a Santos tras su paso por Arabia Saudita.
El exdelantero de Barcelona y París Saint Germain lució por última vez la popular camiseta amarilla de Brasil en octubre de 2023, cuando sufrió severos daños en los ligamentos de la rodilla que perjudicaron sus intentos de regreso. Debido a una molestia muscular, Neymar se perdió los últimos cuatro partidos de Santos en el Brasileirão, razón por la cual tampoco tuvo margen para jugar y, así, presionar a Ancelotti.
El exitoso exentrenador de Real Madrid apuntó que a Neymar no le queda mucho espacio para ganarse un lugar en la nómina que viajará a la próxima Copa del Mundo. “La fecha FIFA de marzo podría ser la lista que jugará el Mundial. Tenemos que gestionar ambas cosas. Un equipo que se irá definiendo gradualmente con otros jugadores que queremos ver cómo se integran en el juego”, dijo el DT, en una rueda de prensa, antes del amistoso que Brasil disputará este martes contra Japón, en Tokio.
El seleccionado brasileño llega al partido ante Japón envalentonado por su goleada por 5-0 sobre Corea del Sur, el viernes pasado. Ancelotti hizo hincapié en que el equilibrio y el trabajo en equipo siguen siendo primordiales. “La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede jugarlo, sí, pero depende de lo que se entienda por juego bonito. Por supuesto, los jugadores tienen calidad individual y compromiso. Hay que jugar bonito con el balón y también sin el balón, que es un aspecto importante”, expresó el técnico de 66 años.
Desde que Ancelotti asumió el cargo, la selección cosechó tres victorias, un empate y una derrota. Bajo su mandato, el equipo se volvió más sólido defensivamente y sólo le anotaron un gol, de penal contra Bolivia, en la altitud de la ciudad de El Alto (a 4150 metros sobre el nivel del mar), mientras que marcó nueve tantos.
El viernes pasado, en Seúl, el seleccionador incluyó a cuatro delanteros en el equipo inicial: Vinicius, Rodrygo, Matheus Cunha y el adolescente Estevao, y Brasil arrolló al equipo local. El partido ante Japón le ofrece a Ancelotti otra oportunidad de perfeccionar su dibujo táctico. “El compromiso y el trabajo en equipo son esenciales”, reflexionó... Pero dejó un mensaje final: “Jugar bonito es importante, pero lo más importante es ganar”.
