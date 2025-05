Caruso Lombardi hizo una crítica lapidaria contra Franco Colapinto: “No pasó del décimo puesto”

Ricardo Caruso Lombardi visitó los estudios de TN Deportivo y apuntó contra Franco Colapinto, quien, este domingo, tuvo un desempeño aceptable en el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1 al culminar en la decimotercera posición.

En la previa a esta carrera, cuando Colapinto disputaba la clasificación, el ex director técnico de Racing, Newell’s, entre otros, fue lapidario con el piloto de Fórmula 1. "Dejemos de justificar siempre. Salió 18º porque se cayeron dos, salió 17º porque había arena, salió 19º porque la curva estaba muy cerrada", comentó, de manera irónica, Caruso Lombardi, quien generó un debate en el panel periodístico.

Ricardo Caruso Lombardi despotricó a Franco Colapinto

Uno de los focos que se pusieron sobre el tapete es el auto que maneja Colapinto, que, en cuanto a la mecánica, está muy por detrás de sus competidores. “¿Son todos autos malos ahora? Son todos autos de primera clase“, apuntó Caruso contra esa teoría.

Al subir de tono la conversación, donde los periodistas defendían al piloto de la Fórmula 1, Caruso Lombardi reforzó su teoría y fue lapidario: “Lo que pasa es que la gente dice ‘tenemos al Maradona del automovilismo’ y hasta ahora no pasó el décimo puesto”.

“Convengamos que hasta ahora no le dio el piné. Esperará al año que viene y cuando salga entre los 10 primeros hablaremos más de él, por ahora es un corredor más, que es bueno y argentino”, se sinceró el candidato a legislador porteño.

Caruso Lombardi criticó el desempeño de Franco Colapinto Jayce Illman - Getty Images Europe

Por último, destacó su recorrido en el mundo del automovilismo, aunque pidió que lleguen los éxitos para justificar los elogios hacia su persona. “Si él llega a ese lugar es porque se lo ganó, bárbaro, pero no endiosemos a una persona que no gana nunca. Que no corra más si no va a ganar nunca”, manifestó, categórico.

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera en Mónaco

Franco Colapinto culminó en la decimotercera posición del Gran Premio de Mónaco. Tras arrancar desde el 18° lugar, el oriundo de Pilar recorrió las curvas de un circuito emblemático y, al culminar su participación, dialogó con los medios presentes.

“Arranqué con las gomas incorrectas para una carrera como esta, porque quería ayudar a Pierre (Gasly), pero él quedó fuera muy pronto y me condicionó mucho la carrera. Así, paré muy temprano y tuve que hacer un stint muy largo. Pero esto es Mónaco y fue como manejar un domingo a la mañana en familia, muy despacio y lejos de los tiempos, por momentos a cinco segundos. Resultó un poco aburrido, a nosotros nos gusta ir al límite de la goma", indicó Colapinto acerca de los vaivenes de la carrera que lo limitaron.

Franco Colapinto se tomó unos minutos para hablar con los medios presentes en Mónaco

Con la confianza de Flavio Briatore, dueño de Alpine, el argentino completó otro Gran Premio y sumó experiencia de cara a una agenda apretada de compromisos.

“Fue una prueba dura, complicada. No fue lo que esperábamos, pero tuvimos buen ritmo y estoy tratando de buscar cómo mejorar. Saqué buena información; es seguir aprendiendo del auto. Fue un domingo mejor, hay que seguir progresando y tratar de entender por qué estamos un poco lejos”, cerró.