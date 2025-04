El insólito comentario de Ricardo Caruso Lombardi sobre Gago en el debate legislativo

Este martes, en el marco del debate de candidatos a legisladores porteños rumbo a las elecciones del 18 de mayo, Ricardo Caruso Lombardi incluyó en sus declaraciones a Fernando Gago, extécnico de Boca Juniors, quien fue echado de su cargo tras la derrota ante River en el Superclásico.

Candidato por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Caruso Lombardi tomó la palabra ante la atenta mirada de los candidatos a legisladores de otros partidos y sorprendió al citar a Pintita.

Ricardo Caruso Lombardi citó a Gago en un debate legislativo

“No digan ‘siempre son los mismos’, no son todos lo mismo. Acá se maneja todo con resultados, si no pregúntale a (Fernando) Gago, que por un partido se tuvo que ir", lanzó el reconocido director técnico devenido en candidato a ocupar una de las 30 bancas disponibles.

En esa misma línea, agregó: “El fútbol es como la política, tenés que tener resultados. Si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Vos tenés que hacer. Si vos hacés, la gente te va a creer. Por eso a la gente le pido el voto, porque vamos a hacer y por eso me voy a meter en la política".

Ricardo Caruso Lombardi expuso sus ideas en un debate legislativo

Por otra parte, el ex DT de Racing, Newell’s, entre otros, señaló: “La realidad es que hay muchos que tuvieron oportunidades y nunca las aprovecharon, las dejaron pasar. Ahora es el tiempo de cambio. La gente tiene para elegir. Hay 17 caras nuevas, pongámosle nuevas, porque ponemos a todos, y tienen para elegir", aclaró Caruso, quien estuvo acompañado de Oscar Zago, jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo.

En otra de sus intervenciones, Caruso, quien mostró una faceta outsider de la política, cargó contra los otros candidatos: “Estoy sorprendido, no vengo de la política, vengo del deporte. Y la verdad es que no, no hay nada que me sorprenda. Lo único que hacen es pelearse. Si van a estar así en la Legislatura, seguro que una ley no va a salir ni de casualidad”.

En un debate que tuvo lugar en el Canal de la Ciudad, los 17 candidatos porteños marcaron sus puntos y contrapuntos con otros colegas de cara a la contienda electoral.