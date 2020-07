Las bromas durante el sorteo de la Champions League

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 09:53

La Champions League está de regreso. Tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y con un nuevo formato, hoy se realizó el sorteo del cuadro definitivo. Así, y a la espera de varios resultados, los emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Real Madrid o Manchester City vs. Lyon o Juventus; Leipzig vs Atlético de Madrid; Napoli o Barcelona vs. Chelsea o Bayern Munich; Atalanta vs. Paris Saint Germain. El estadio Da Luz de Lisboa fue seleccionado para la definición del certamen.

Por supuesto, las redes sociales se hicieron eco del sorteo y estos son algunos de los mejores tuits sobre la eliminatorias que se vienen en el gran torneo europeo. Y muchos apuntaron a las fallas en la conexión entre Nyon (Suiza) y España. La UEFA había elegido a Koke, capitán del Atlético de Madrid, para dar su mirada. Nunca lo pudo hacer. Tras el sorteo sucedió lo mismo con el entrenador colchonero, Diego Simeone.