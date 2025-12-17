El desgarrador relato de un exjugador de la selección argentina tras la muerte de su hijo de 17 años

Juan Esnáider comenzó su carrera futbolística en Ferrocarril Oeste y la culminó en Newell’s Old Boys. En el medio vistió los colores del Real Madrid, Juventus, Zaragoza, River, entre otros. A pesar de los buenos y malos momentos de su periplo por el fútbol, una situación extradeportiva lo condicionó para siempre: la muerte de Fernando, su segundo hijo, a los 17 años, por una enfermedad terminal.

Desde aquel 25 de diciembre de 2012, su vida dio un giro radical y así lo reflejó en una entrevista en el programa El Cafelito conducido por Josep Pedrerol.

Esnáider vistió la camiseta de River en su dilatada trayectoria como futbolista

“Dijiste que la vida ha sido dura en ocasiones: perdiste un hijo con 17 años”, indicó el presentador para darle pie a Esnáider a contar este drama familiar que lo afectó tanto a él como a su esposa y sus otros dos hijos, Juan y Facundo.

“Una sola vez fue dura. Eso es duro. Lo demás son todas boludeces. Eso es lo único duro de la vida conmigo. Que no se lo perdono a nadie. Es lo peor que te puede pasar en la vida. El resto de las cosas son tonterías. Que me haya perdido la selección, todo eso...”, relató, con sinceridad y un semblante compungido, aún sin caer en la cuenta del fallecimiento de Fernando.

A modo de catarsis, el exjugador de la selección argentina explicó que, desde ese entonces, algunos días se le hace cuesta arriba y debe apoyarse en su pareja. “Está bien decirlo, yo creo que una de las cosas buenas que hice con mi mujer fue hablarlo todo siempre, no callarnos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que aguantarnos un día uno, un día otro, lo hacemos. Intentaré no ponerme mal…“, dijo sobre este hecho que marcó un antes y un después en su vida.

El exjugador de River y la selección argentina junto a su familia

Con un futuro promisorio en el fútbol, Fernando hizo divisiones inferiores en el Getafe, donde lo tenían en cuenta, a pesar de no ser habilidoso, según criterio de su padre.

“Era horrible jugando al fútbol, era muy malo, pero jugaba. O sea, era un defensor central que era malo técnicamente. Yo no sé qué le veían. Yo decía -a los entrenadores-: ‘Pero ¿qué le ven?’ Y lo fichaban. Era un gran pibe, una maravilla. Lo extrañamos mucho“, manifestó con lágrimas en sus ojos sobre un dolor que lo acompañará en el resto de su vida.

El drama que vive Juan Esnáider

Por último, Josep Pedrerol le preguntó qué siente ante la proximidad de la fecha en la que falleció su hijo, que coincide con la Navidad. “Todos los días son duros. No el día de Navidad, mis días son todos duros. Depende de cómo me levante, el ánimo que tenga o lo que tenga que hacer”, indicó.

Desde su retiro profesional, Esnáider se afincó en España, donde hizo la carrera de entrenador, aunque sin tanto éxito como futbolista. Su última experiencia fue en PSBS Biak, un equipo de la Primera División de Indonesia, donde asumió en julio de 2024 y fue cesado de su cargo tres meses después al no obtener resultados positivos.