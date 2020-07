Marcelo Bielsa, DT de Leeds, de Inglaterra, durante el partido entre su equipo y Blackburn, por la fecha 41 de la Championship inglesa. Crédito: @BerenCross

Leeds United , el equipo dirigido por Marcelo Bielsa , está a cinco partidos de regresar a la Premier League . Dio un gran paso al superar este sábado a Blackburn Rovers por 3 a 1. Sucede que el fixture le depara mayoría de partidos contra rivales que pelean por no bajar a la League One y, por más que mantenga el liderazgo, no le importa ser campeón , sino terminar en los dos primeros puestos , que garantizan el ascenso.

Así, la distancia que tienen en cuenta el Loco y sus ayudantes es la que separa a su plantel del Brentford , tercero en la tabla. Los s eis puntos de luz implican que Leeds puede darse el lujo de perder alguno de los partidos que quedan . E incluso empatar otro. Si ganan los restantes tres compromisos , nada les impedirá volver a la elite.

Leeds recibirá el próximo jueves en Elland Road a Stoke City, un equipo acostumbrado a la Premier League, pero que vive horas bajas: está en el puesto 18, dos puntos por encima de la zona de descenso. Es una costumbre que a los dirigidos por Bielsa les cuesten más los equipos que se cierran en defensa y juegan de contragolpe. Eso hará Stoke, y Leeds deberá corregir los errores que mostró la semana pasada, cuando apenas igualó 1-1 con Luton Town, el peor equipo de la categoría. "Pagamos por cada distracción, por lo que debemos estar focalizados", dijo el entrenador rosarino tras la victoria conseguida hoy en Ewood Park, la casa de Blackburn Rovers. Después de Derby, Leeds cerrará el torneo en su estadio con Charlton.

El rosarino Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds, da indicaciones durante el partido que su equipo venció 3-1 a Blackburn Rovers, por la fecha 41 de la Championship inglesa.

Es lógico que el ex técnico del seleccionado argentino no sea efusivo cuando falta tan poco para el final de la temporada. Están vivos los recuerdos de Leeds fallando en instancias decisivas y no quiere que la historia se repita. De hecho, uno de los equipos a los que deberán visitar los dirigidos por el Loco será Derby County (séptimo en la tabla), el verdugo en la promoción del año pasado. Antes, Leeds irá a Swansea City (décimo) y ser local de Barnsley (penúltimo). Es posible que, si sus jugadores ganan los tres partidos anteriores y Brentford pierde algunos puntos, Bielsa llegue a Pride Park, el estadio de Derby, como entrenador ascendido.

Un detalle importante es la diferencia de gol, criterio que usa la EFL inglesa para definir las posiciones en caso de igualdad de puntos. Brentford, tercero en discordia detrás de Leeds y de su escolta, West Bromwich Albion (juega mañana su partido de la fecha 41 ante Hull City, que pelea el descenso) es, con distancia, el equipo más anotador de la categoría. Las Abejas, tal el sobrenombre de Brentford, tienen +40, 11 unidades más que Leeds y West Bromwich, que están en +29. Así, en caso de que Brentford iguale la línea de cualquiera de los dos equipos que tiene adelante en puntos, los sobrepasará por la diferencia de gol. Y eso le garantizará el ascenso.

Bielsa no quiere ningún tipo de sorpresas. Por eso regula los minutos que tiene el cerebro de su equipo, el español Pablo Hernández. A los 35 años, el español jugó media hora en el triunfo ante Blackburn, pero muestra que su calidad para meter pases precisos y habilitaciones a los delanteros está intacta. "Tener a un suplente que debería jugar entre los 11 titulares es siempre muy importante", lo elogió Bielsa. "Ingresó en un momento en el que necesitábamos su juego. Manejar la pelota y encontrar el último pase", graficó el entrenador argentino.

Kalvin Phillips, de Leeds, festeja su gol de tiro libre en el partido contra Blackburn. Los dirigidos por Marcelo Bielsa ganaron por 3-1 y se acercan al ascenso a la Premier League. Crédito: @LUFC

Hacía dos años y medio que Leeds no anotaba un gol de tiro libre: el último había sido anotado por el español Pablo Hernández el 26 de diciembre de 2017 frente a Burton Albion.

Bielsa, además, se mostró sorprendido por el gol de tiro libre de Kalvin Phillips, que sirvió para poner el 2-0 en el marcador. "No esperaba que la pelota fuera al poste en el que no estaba el arquero. Creí que iba a patear como en el último partido, al palo del arquero. Pero fue un gol hermoso", admitió el entrenador rosarino, que salió varias veces durante el partido a dar indicaciones. El equipo las entendió y redondeó un triunfo clave.

