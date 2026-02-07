Leeds United anotó dos veces en cuatro minutos en un primer tiempo dominante y luego agregó un tercero poco después del descanso, para vencer este viernes por 3 a 1 sobre Nottingham Forest, un gran impulso en su lucha contra el descenso de la Premier League.

La cuarta victoria consecutiva de Leeds en la noche del viernes lo elevó nueve puntos por encima de la zona de descenso y lo igualó en puntos con los dos clubes que tiene encima, Crystal Palace y Tottenham Hotspur.

La racha de cuatro partidos invictos de Forest en la liga llegó a un abrupto final. Leeds comenzó siendo el mejor equipo y se adelantó a los 26 minutos. Con la defensa de Forest estática, Jayden Bogle corrió hacia un magnífico pase de Ilia Gruev; solo tuvo que empujar el balón.

Dominic Calvert-Lewin, un número 9 como los de antes DARREN STAPLES - AFP

Cuatro minutos después, Noah Okafor rompió una sequía de 16 partidos sin anotar para poner el 2-0. Pero gran parte del crédito fue para James Justin, quien inició la jugada en la banda derecha y vio su disparo desviado hacia el camino del ex extremo del Napoli y Milan, que no falló.

Hasta que llegó lo mejor de la noche. Y que tiene su propia historia. Dominic Calvert-Lewin completó la trilogía tres minutos después del segundo tiempo, cuando se lanzó para empujar con el pecho el balón de Gruev en el área, superando a Stefan Ortega.

Dominic Calvert-Lewin y Ethan Ampadu, la fórmula del gol de Leeds DARREN STAPLES - AFP

El gol del consuelo de Lorenzo Lucca para Forest no mermó el entusiasmo de los aficionados locales en un acalorado Elland Road, a pesar del frío reinante.

“Siempre es agradable llevarse los tres puntos. Los merecíamos, trabajamos duro. Parte del fútbol que jugamos esta noche fue de lo mejor que hemos jugado en toda la temporada. Tener una actuación así es importante en esta liga”, dijo Justin.

El progreso de Leeds se sostiene en un hombre de 28 años, de 1,87m de altura, que marcó 10 goles en 24 partidos esta temporada. No hay muchos ingleses que puedan presumir de haber marcado el gol de la victoria en una final de Mundial, pero Dominic Calvert-Lewin (el delantero que selló esta victoria de pecho) siempre podrá presumir de ello.

El corpulento delantero fue una de las figuras destacadas de Inglaterra en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 2017, cuando los Young Lions de Paul Simpson arrasaron con todos sus rivales antes de vencer a Venezuela en la final debido a un tanto del dueño de esta historia.

Y fue relativamente pronto en su carrera internacional, ya que Calvert-Lewin recibió su primera convocatoria nacional al inicio de esa temporada, siendo aún un joven jugador en el Sheffield United, su club natal.

Su potencial no tardó en ser descubierto en Bramall Lane, y tras apenas unas pocas apariciones con el primer equipo de los Blades, fichó por el Everton en agosto de 2016, donde desde entonces se convirtió en un goleador habitual en la máxima categoría.

Otro grito de Dominic Calvert-Lewin, ante el Sunderland, en diciembre de 2025 Owen Humphreys - PA

Tras su gran actuación en el Mundial, Calvert-Lewin se convirtió en un fija en la selección juvenil, que llegó a la fase final de la Eurocopa Sub-21 de 2019 en Italia, mientras seguía adquiriendo experiencia y apariciones en Goodison Park.

Y fue tras un inicio goleador en la temporada 2020-21 en Goodison Park bajo la dirección de Carlo Ancelotti que Calvert-Lewin consiguió su primera convocatoria con la selección mayor de Gareth Southgate, al ser convocado en el grupo para jugar contra Gales, Bélgica y Dinamarca en Wembley en octubre de 2020.

Delanteros legendarios de los Tres Leones como Gary Lineker, Alan Shearer y Wayne Rooney solían elogiarlo. Su juego fue comparado con el de Didier Drogba.

En una antigua charla con el sitio de la FIFA, se le preguntó por el poder de su salto. “Es algo que siempre he tenido. Siempre he sido capaz de saltar alto. He sido bendecido con la capacidad atlética que poseo. Sí he trabajado un poco para intentar afinar algunos aspectos –mi velocidad, salto, coordinación…– para que surtiesen más efecto en el campo de fútbol, pero poder saltar alto siempre ha formado parte de mi arsenal. Cuando estaba en el colegio siempre me salía bien el salto en alto, nadie podía ganarme nunca", llegó a contar.

Por eso, la siguiente consulta fue por esa vía, la del atletismo. “Y sí... 100 metros, 200 metros, salto en alto… eran las cosas que hacía. Creo que podría haberme dedicado al atletismo, pero el fútbol siempre ha sido mi pasión y lo que quería practicar. Estoy muy agradecido por estar donde estoy ahora", sostuvo, en ese entonces.

Y tiene como referente a Robert Lewandowski. “Mete muchísimos goles. Como número 9, si tuviera que inspirarme en los mejores delanteros de área, me fijaría en él. Estudio su juego, veo en qué posiciones se sitúa; porque creo que tiene cualidades similares a las que yo tengo”, advertía.