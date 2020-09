El momento del accidente de la estadounidense Chloé Dygert en la ruta de Imola Crédito: Captura TV

Fue una jornada de sensaciones ambiguas en el Mundial de ruta de ciclismo, que se desarrolló en Imola, Italia. Se definía la prueba de contrarreloj femenina y la defensora del título, la estadounidense Chloé Dygert, contaba con 26 segundos de ventaja sobre la suiza Marlen Reusser y de 36 segundos sobre la holandesa Anna Van der Breggen después de 14 kilómetros. Iba camino al subcampeonato cuando sucedió lo imprevisto y causó una profunda conmoción: perdió el control de la bicicleta en una curva, se fue directo sobre una de las vallas de contención y cayó estrepitosamente por el barranco.

Chloé Dygert, minutos después del impacto en Imola Crédito: AFP

Dygert, de 23 años, era una de las favoritas de la prueba, tal como lo estaba demostrando hasta el momento del accidente. Tras el terrible impacto, debió recibir tratamiento al costado de la ruta antes de ser trasladada en una ambulancia a un hospital de Bolonia para un mejor tratamiento, producto de las heridas que exhibía. La información fue suministrada por su entrenadora, la bicampeona del mundo y tres veces medallista dorada olímpica Kristin Armstrong, a Cyclingnews.

"Todos estaban preocupados por una profunda herida en la pierna izquierda y entiendo que la recuperación de Chloé va a ser difícil. Pero soy optimista más allá de la gravedad. No tengo dudas de que ella mirará hacia delante y volverá más fuerte. Y cuando recuerde este accidente podrá decir que en algún sentido tuvo mucha suerte, ya que podría haber sido peor", agregó Armstrong.

"Chloé estaba haciendo lo que le gusta, atacar la ruta, con altas velocidades. Parte del ciclismo es tomar riesgos y desafortunadamente ocurrió este grave accidente. Nunca puedes contar la carrera hasta que termine", dijo la entrenadora, que ya había tomado contacto con Dygert en el hospital y con la Federación de Ciclismo de Estados Unidos.

Precisamente esta entidad informó en Twitter que Dygert estaba consciente y que podía hablar, pero no ahondó en mayores detalles sobre la gravedad de sus lesiones. Añadió que dará más información una vez "tengamos una confirmación precisa de su condición''.

El momento del accidente

El Mundial fue trasladado a Imola luego que la ciudad suiza de Aigle-Martigny renunciara a causa de las restricciones a las congregaciones de público que el gobierno impuso en medio de la pandemia de coronavirus.

La campeona defensora de la contrarreloj, Chloé Dygert, accidentada en Imola Crédito: AFP

En el quinto intento, lo logró

La ganadora, luego de cuatro subcampeonatos, fue la holandesa Anna Van der Breggen, con un tiempo de 40m20s para recorrer los 31,7 kilómetros de la competencia. La suiza Marlen Reusser resultó su escolta, a 15s58. Otra holandesa, Ellen van Dijk, completó el podio. La contrarreloj cubrió una ruta de 32 kilómetros (20 millas) con largada y meta en el autódromo Dino y Enzo Ferrari, de la ciudad de Imola, allí donde en 1994 falleció el legendario piloto brasileño Ayrton Senna de Fórmula 1 tras sufrir un grave accidente en la curva de Tamburello.

Tras recibir la primera asistencia, Dygert es llevada a la ambulancia Crédito: AFP

"No tenía ni idea de dónde estaba", admitió la vencedora de la prueba. "Le pedí a mis asistentes que no me dieran los tiempos parciales. Sólo quería ir lo más rápido posible hasta la meta. Sólo cuando crucé la meta supe que había ganado", dijo Van der Breggen, de 30 años. Fue campeona olímpica en Río 2016. "Después de quedar segunda tantos años, la verdad es que no me lo creo", agregó la vencedora.

La argentina Fernanda Yapura concluyó en el puesto 40°, con un registro de 46m54s59/100, a 6m34s45/100 de la vencedora. Yapura es salteña, oriundo de Rosario de Lerma, y tiene 22 años.

Fuentes: Ciclyngnews, Reuters, AFP y Télam

