Luto en el ciclismo por la muerte del español Iván Meléndez, de 17 años, en la Vuelta a la Ribera del Duero

El universo del ciclismo está de luto. Iván Meléndez, el ciclista español de apenas 17 años, de la formación Tenerife Cabberty, murió este sábado durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, en España, luego de un accidente que dejó -además- a varios participantes hospitalizados.

“La UCI lamenta profundamente el trágico fallecimiento del ciclista español Iván Meléndez, que sucumbió víctima de las heridas sufridas en un accidente de la Vuelta a la Ribera del Duero”, se expresó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la red social X (antes, Twitter).

Cientos de personas homenajearon este domingo a Iván Meléndez, fallecido en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero Captura de video

El accidente se produjo en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición junior, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León. La emisora española SER informó que, como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Meléndez. El hospital Santa Bárbara de Soria informó horas más tarde de su fallecimiento.

La carrera, que debía celebrar la tercera y última etapa este domingo, quedó anulada. En su lugar, la organización y el resto de corredores rindieron homenaje al fallecido en la localidad de Aranda de Duero, donde debía acabar la carrera. Al acto acudieron sus compañeros de pelotón, representantes del mundo ciclista, integrantes del dispositivo de seguridad, autoridades locales y ciudadanos que quisieron trasladar su apoyo a la familia y amigos de Meléndez. La prueba, que arrancó el viernes, contaba con 174 corredores.

Un minuto de silencio por Iván Meléndez 🖤 Descansa en Paz



Las caídas en el ciclismo cada vez son más numerosas y violentas, con el fallecimiento este mismo verano boreal de otro joven, el italiano Samuele Privitera, de 19 años, mientras disputaba el Giro della Valle d’Aosta, en Italia. Privitera, una promesa del ciclismo italiano, perdió el casco en una caída durante un tramo de descenso a gran velocidad (se estima que había se desplazaba a 70 kilómetros por hora) se golpeó la cabeza contra la reja de una casa en el municipio de Pontey, en el Valle de Aosta, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo.

El italiano Samuele Privitera, de 19 años, falleció en julio pasado durante la primera etapa del Giro del Valle de Aosta Instagram

Algunos sitios web especializados que estaban cubriendo la carrera contaron que Privitera due reanimado por los servicios médicos de carrera tras entrar en un paro cardiorrespiratorio, y trasladado en estado crítico al hospital Umberto Parini de Aosta, donde falleció horas después.

Privitera (acido en la ciudad de Imperia y miembro del Hagens Berman Jayco) era una promesa del ciclismo italiano. En la temporada 2025 ya había corrido con el WorldTeam del Jayco AlUla en la Semana Coppi e Bartali, y había disputado el Giro Next Gen. El impacto fue total, a tal punto que en el Tour de Francia, que se estaba desarrollando, se le rindió un homenaje al ciclista.

El año pasado, el noruego André Drege, de 25 años, murió durante un descenso en la Vuelta a Austria y la joven suiza Muriel Furrer, de 18 años, falleció tras una caída en la prueba de ruta juvenil de los Mundiales de Zúrich.