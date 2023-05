Colombia en el Mundial Sub 20: Gustavo Puerta y Tomás Ángel, las esperanzas de una selección que sueña dar la sorpresa

escuchar

Colombia tiene a una de las principales joyas del Mundial Sub 20 Argentina 2023. Un futbolista de 19 años que, hasta fines de 2022, era absolutamente desconocido en el ámbito internacional e incluso en el nacional. Pero que ya contaba con la confianza de Héctor Cárdenas, el DT de la selección sub 20, para que comandara a una generación repleta de jugadores talentosos. Se trata de Gustavo Puerta, el capitán de un equipo que sueña con alzar por primera vez la Copa del Mundo.

Puerta, nacido el 23 de julio de 2003 en La Victoria, un municipio colombiano de 15.000 habitantes ubicado en el departamento de Valle del Cauca, emergió en el Sudamericano Sub 20 de enero como una de las estrellas del certamen. Se incorporó al plantel mientras se desempeñaba en el club Bogotá, de la segunda categoría, con un valor de mercado de apenas 350.000 euros según el sitio especializado Transfermarkt, muy lejos del top 10 de futbolistas mejor cotizados de aquel torneo. Y brilló. Fue el jugador que hizo más toques de pelota (653), más intercepciones (15) y más pases correctos (478), con una efectividad de 86,8% en sus entregas.

Al término del campeonato fue elogiado por el diario británico The Sun, que lo destacó como una de los prodigios por seguir: “Es el organizador y líder, con un cohete en su botín derecho que le permitió marcar dos goles sensacionales de larga distancia”. Uno de esos tantos fue anotado contra Brasil y puede haber sido el mejor del certamen. A los 31 minutos del 1 a 1 con la verde-amarela, Puerta acertó en un ángulo del arco defendido por Mycael un fortísimo derechazo desde fuera del área, tras impactar de lleno y de sobrepique la pelota luego de un mal control de su compañero Ricardo Caraballo.

Su gran actuación lo llevó a la Bundesliga alemana. Bayer Leverkusen, por pedido expreso de su entrenador, Xabi Alonso –conoce de sobra el puesto del colombiano–, se interesó en él y aprovechó el poco reconocimiento internacional del chico. “Hacemos oficial la salida del jugador Gustavo Adolfo Puerta Molano, quien formó parte de nuestras divisiones menores y en junio de 2021 se vinculó oficialmente con nuestro plantel profesional, al equipo alemán Bayer Leverkusen”, expresó entonces el club bogotano en medio del Sudamericano. La venta se habría concretado por unos dos millones de euros. Poco para los números que manejan los mercados de transferencias de hoy en día.

En Alemania lo ficharon como una alternativa a futuro. “El capitán de la selección colombiana Sub 20, que actualmente se está dando a conocer en el Campeonato Sudamericano, es un jugador box to box [que va de área a área] y con él, Bayer ahora tiene siete jugadores en el equipo que pueden jugar en el doble cinco”, publicó el portal alemán Kicker. El volante viajó a Europa luego del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo juvenil y de inmediato se fue en préstamo a Nürnberg, de la segunda categoría, club en el que aún no debutó.

Gustavo Puerta, capitán y emblema de Colombia, pasó de la segunda categoría de su país a la Bundesliga alemana. Fernando Vergara - AP

Ya con la experiencia de haberse entrenado en el Viejo Continente durante algunos meses, se sumó al plantel de Colombia para disputar la Copa del Mundo juvenil en la Argentina, torneo en el que, nuevamente con la cinta de capitán, fue partícipe fundamental en el estreno triunfal contra Israel. A los 44 minutos de la mitad final, cuando el partido parecía terminar en empate, recibió un pase de Oscar Cortés, gambeteó a un defensor y, casi cayendo, ingresó al área y definió de zurda al segundo palo del arco defendido por Tomer Zarfati, que poco pudo hacer para evitar el 2 a 1 definitivo.

Al término del encuentro declaró: “Gracias a Dios tuve el privilegio de marcar con esta camiseta, que es muy importante, y darle el triunfo a la Tricolor”. Y añadió sobre cómo había llegado al Mundial: “Es complicado, porque no he tenido muchos minutos [desde su arribo a Alemania], pero ponerse la camiseta de la selección es diferente y en cada partido trato de dar lo mejor de mí al país”. En los dos partidos restantes de la etapa de grupos, fue uno de los mejores jugadores del equipo. Pero no es una única arma ofensiva de Colombia en su objetivo de consagrarse...

Tomás Ángel y el olfato goleador que heredó de su padre

Otro de los talentos del conjunto caribeño es el 9 del equipo: Tomás Ángel. Hijo de Juan Pablo, aquel delantero que brilló en River Plate entre los años 1998 y 2000. Potente físicamente. Sereno a la hora de tomar decisiones y con un gran remate de cabeza. “Siempre me he caracterizado como una persona que tiene gol, define muy bien, se asocia de buena manera con sus compañeros y puede aportar en las diferentes facetas en el frente de ataque. Ahora, en lo personal, otra cosa que me sirve en la cancha es que, en los momentos de nervios y ansiedad, soy capaz de manejar la tranquilidad”, se definió tiempo atrás, en diálogo con Gol Caracol.

Tomás Ángel se lamenta por una ocasión perdida ante Senegal; el delantero llegó al Mundial Sub 20 por la no cesión de Aston Villa a Jhon Durán. Gustavo Garello - AP

Su presencia en el Mundial no estaba asegurada. Incluso, Ángel quedó fuera de la lista de convocados para el Sudamericano, en el que Colombia finalizó subcampeón y se aseguró un cupo para disputar la Copa del Mundo. En aquel torneo no fue incluido por el DT Héctor Cárdenas, a pesar de ser una pieza importante del proceso juvenil. “Soñaba estar en el Sudamericano y fue un poco duro quedarme afuera. Venía siendo goleador y capitán, pero son decisiones que siempre voy a respetar y entender”, afirmó entonces. Pero las vueltas del destino le darían una nueva oportunidad.

Por la negativa de Aston Villa de ceder a Jhon Durán, uno de los futbolistas más destacados de esta generación colombiana, se abrió un cupo para Ángel. Que no decepcionó, a pesar de no ser titular indiscutido. Ingresó en el segundo tiempo de un partido complejo frente a Japón, en la segunda fecha del grupo D, y le dio un triunfo fundamental a su selección para la clasificación para los octavos de final. Estableció el 2 a 1 definitivo a los 59 minutos y lo festejó con mucha algarabía. Después bromeó sobre lo conseguido, ante DSports: “Mi papá no alcanzó a jugar un Mundial. Creo que vamos 1-0 arriba ya. Ahora charlaré con él para decirle esto y comentarle que ya no hay forma de alcanzarme”.

Con ambos talentos en estupendos momentos, más las grandes actuaciones de Oscar Cortés, Yaser Asprilla (no es pariente de Faustino) y Daniel Pedrozo, entre otros, Colombia intentará asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo este miércoles, cuando se enfrente con Eslovaquia. El encuentro comenzará a las 14.30, será televisado por TyC Sports y se desarrollará en el estadio San Juan del Bicentenario, antes de Argentina vs. Nigeria, que se iniciará allí a las 18.