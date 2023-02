Cuti Romero le mostró en la cara a Richarlison su impresionante tatuaje de la Copa del Mundo

escuchar

Desde la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, el defensor Cristian Romero, más conocido popularmente como el “Cuti”, agigantó su figura. Partícipe fundamental de la gesta en el país de Medio Oriente, el exdefensor de Belgrano de Córdoba mostró carácter y temperamento para conformar una defensa férrea, una de las claves del éxito para superar los siete obstáculos del certamen y así alzar el tan ansiado trofeo.

Tras el retorno al país y la caravana multitudinaria que lo recibió en las principales arterias de la Provincia de Buenos Aires y parte de la Capital Federal, Romero, como el resto de los deportistas, volvieron a su país de residencia para cumplir con los compromisos deportivos de sus clubes.

Inmerso en la Premier League con la camiseta del Tottenham, el Cuti siguió una costumbre del resto de sus compañeros: tatuarse una insignia referida a la conquista del Mundial y utilizar, luego, sus redes sociales para mostrar el trabajo realizado.

El tatuaje de Cristian Romero tras la obtención de la Copa del Mundo Foto: captura de pantalla

En el caso del marcador central, su tatuaje se situó en una de sus piernas y se observa, de fondo, la bandera argentina y la Copa del Mundo en el medio del dibujo. Para completar, en la parte superior, aparece el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus respectivas tres estrellas y en la inferior, el sol de mayo.

Conocida la rivalidad histórica con Brasil, el Cuti aprovecha cada oportunidad para chicanear a sus rivales. En esta ocasión, el apuntado fue el brasileño Richarlison, delantero del Tottenham, con quien comparten equipo en Inglaterra.

Conectado con su nuevo tatuaje y la presencia de su compañero en el vestuario, Romero, mediante sus stories de Instagram, publicó una foto con un mensaje subliminal donde se observa a él, con el pantalón arremangado, señalándose su tatuaje y detrás Richarlison, en una clara muestra de ostentar el título de la Copa, en comparación de Brasil que quedó en el camino ante Croacia, en los cuartos de final.

Las declaraciones del Cuti post consagración en Qatar

Una de las voces más esperadas después de los festejos en Qatar fue la de Cristian Romero. De perfil bajo con los medios de comunicación, el defensor del Tottenham habló con ESPN y contó algunas intimidades del plantel.

“Sigo viendo videos, la final, partidos todos los días, y me sigo emocionando. Se disfruta muchísimo, con 24 años no hay nada más importante para un futbolista. Hoy me pongo a ver videos… en el momento no me quería emocionar ni ponerme a llorar adelante de todos porque no quería hacer el ridículo. Pero cuando ahora me pongo a ver todos los festejos de nuestra llegada a Buenos Aires, se te llenan los ojos de lágrimas porque sabés que estás quedando en la historia del fútbol argentino”, destacó el cordobés, con orgullo.

Cristian 'Cuti' Romero intercepta a Kylian Mbappe en la final del Mundial Qatar 2022 Martin Meissner - AP

Por último, consultado por la presencia de Lionel Scaloni en el banco de suplentes, cerró: “Es un técnico al que le tengo mucho aprecio porque fue quien me abrió las puertas de la selección, el que confió en mí, el que me dio la camiseta y me hizo entrar en este grupo maravilloso. Conociendo lo que piensa cada uno de mis compañeros sobre el técnico, para mí es fundamental. Él armó este grupo, el que llevó a la selección a lo más alto. Ojalá, si fuera por mí, me encantaría que siguiera de por vida. Sería una noticia muy positiva para la selección”.

LA NACION