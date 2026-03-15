Cómo terminó Colapinto hoy en el GP de China de la Fórmula 1

Franco Colapinto sumó su primer punto del año con Alpine tras finalizar décimo en el Gran Premio de China. No fue una tarea sencilla para el pilarense de 22 años en el Circuito Internacional de Shanghái, en una jornada donde el triunfo quedó en manos de Kimi Antonelli, quien se convirtió en el segundo piloto más joven de la historia en ganar un GP de Fórmula 1.

Colapinto largó desde la 12ª posición tras quedar eliminado en la Q2 por apenas 0.005 segundos. En la vuelta 33 el automovilista sufrió un contacto por parte de su excompañero Esteban Ocon al salir de boxes, lo que afectó su rendimiento final y le impidió pelear por puestos más altos.

Franco Colapinto se ilusiona: el argentino sumó sus primeros puntos como piloto de Alpine GREG BAKER� - AFP�

Tras una parada de 2.6 segundos para montar neumáticos medios, Colapinto regresó a pista por delante de Ocon. Sin embargo, en la primera curva, el francés se lanzó por el interior y golpeó la parte trasera del Williams. El impacto provocó un trompo del argentino y quedó en el puesto 13, pero logró recuperarse e incluso quedó momentáneamente en el segundo lugar.

En tanto, tras la revisión de los oficiales de la carrera de la maniobra de Ocon, determinaron penalizar al piloto francés con 10 segundos. Finalmente, una falla mecánica de Max Verstappen (Red Bull) lo obligó a retirarse cuando estaba en el noveno lugar, por lo que el argentino ganó un puesto y quedó décimo.

En los giros finales, en la pelea por escalar más posiciones, tuvo que dejar pasar a Antonelli y Russell, los pilotos de Mercedes que se adueñaron de los dos primeros lugares, y al bajar la velocidad se quedó sin la chance de sobrepasar a Carlos Sainz Jr. (Williams).

“Lo di todo. Y cuando lo das todo y no salen las cosas te da más bronca. Es parte de la F1. Con Carlos (Sainz Jr.) me quedé bastante caliente, que me ganó. Tenía unas ganas de pasarlo... Estaba por tirarme en cualquier lado e iba a hacer un desastre, pero me contuve y no me le tiré. Por suerte no hice cagadas, pero estaba para que quedemos los dos tirados”, comentó el piloto argentino al terminar la carrera.

Y agregó: “Obviamente que fue bueno haber sumado puntos. Triste por haber tenido suerte por lo de Max (Verstappen), sino no habría sumado. Tuve muchísimo graining, muchísimo daño, la parte trasera derecha tenía un agujero gigante… Tuve mala suerte, cada vez que estoy para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Hago todo para que después se vaya todo”.

La imagen publicada en la cuenta oficial de Alpine: el primer punto para Franco Colapinto en 2026; no sumaba desde Williams, en 2024

El último ingreso de Coalpinto al “top 10” había sido el 20 de octubre de 2024 con Williams, tras finalizar décimo en el GP de Estados Unidos en Austin. Hasta este fin de semana, su actuación más destacada con Alpine era el undécimo puesto logrado en el GP de Países Bajos 2025, donde quedó a escasas milésimas de Ocon. Tras sumar hoy en China, el calendario continuará en Japón el domingo 29 de marzo a las 07:00 (hora argentina).

Orden de llegada y posiciones

1. Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) en 1h33′15″607.

2. George Russell (GB/Mercedes) a 5″515.

3. Lewis Hamilton (GB/Ferrari) a 25″267.

4. Charles Leclerc (Món/Ferrari) a 28″894.

5. Oliver Bearman (GB/Haas) a 57″268.

6. Pierre Gasly (Fra/Alpine) a 59″647.

7. Liam Lawson (Nzl/Racing Bulls) a 1′20″588.

8. Isack Hadjar (Fra/Red Bull) a 1′27″247.

9. Carlos Sáinz (Esp/Williams) a 1 vuelta.

10. Franco Colapinto (Arg/Alpine) a 1 vuelta.

11. Nico Huelkenberg (Ger/Audi) a 1 vuelta.

12. Arvid Lindblad (Gb/Racing Bulls) a 1 vuelta.

13. Valtteri Bottas (Fin/Cadillac) a 1 vuelta.

14. Esteban Ocon (Fra/Haas) a 1 vuelta.

15. Sergio Pérez (Méx/Cadillac) a 1 vuelta.