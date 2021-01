El Ogro Fabbiani provocó una serie de risas y bromas en el piso de ESPNF90 por aparecer en cámara en un situación hilarante Crédito: Fuente: Instagram "Ogro" Fabbiani

El exjugador Cristian "Ogro" Fabbiani viajó a la ciudad de Córdoba para cubrir la final de la Copa Sudamericana entre Lanus y Defensa y Justicia y, durante un momento de ocio, mientras las cámaras del progrma ESPNF90 lo grabaron en la pileta de un hotel con un flotador y poses hilarante, sus compañeros de lo compararon con un protagonista de Baywatch.

Los equipos argentinos se enfrentarán en un partido único estipulado con anterioridad en el estadio Mario Alberto Kempes y el Ogro aprovechó el calor de la ciudad para disfrutar de la pileta en su lugar de alojamiento.

"¿Quieren ver dónde está Fabbiani? Vamos a saludar a Fabbiani en este programa de entrenamientos", le preguntó el conductor del programa ESPNF90 Sebastián Vignolo a sus compañeros de la tarde.

Al presentarlo, Vignolo se queda en silencio al ver al exdelantero dentro de la pileta, silbando y sosteniendo con una de sus manos un flotador de plástico al estilo Baywatch, la clásica serie estadounidense que narra la historia de un grupo de guardavidas en las playas californianas de Malibú

"Ahh nooo.que cuadro fuerte, parece el guardavidas de Baywacth. ¿Pero qué hace con eso si hace pie? No le gusta salir al aire así.", bromearon sus compañeros que reían por las imágenes de Fabbiani.

Vignolo, que conoce bien el pasado nocturno y de exposición del exfutbolista agregó: "Se va a calentar, yo lo conozco. Estas cosas no le gustan a él. Qué moral tiene, ¡Cómo lo quiero! Es un grande, está dando una charla técnica", mientras Fabbiani gesticulaba para la cámara.

El periodista Marcelo "Cholo" Sottile no quiso quedarse atrás y bromeó: "Cuatro milas, cuatro fritas y dos flanes no?". Roberto Leto, compañero de ambos en el programa agregó: "Está pidiendo cuatro gaseosas, no sé lo que está pidiendo".

"Yo te digo, nunca estuvo tan bien, le salvamos la vida al gordi, mirá cómo está", dijo Vignolo sobre Fabbiani mientras disfrutaba del calor cordobés. El Ogro se incorporó este año como panelista del programa que conduce el Pollo.