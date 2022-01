El laberinto de Lionel Messi: su estado físico, cuándo volvería a ser titular en PSG y por qué no jugaría las eliminatorias

El crack rosarino Lionel Messi se entrenó este martes a la par de sus compañeros de París Saint Germain, de Francia, luego de dos semanas con trabajos diferenciados como consecuencia del positivo de coronavirus.

¡LEO MESSI VOLVIÓ A ENTRENAR CON EL EQUIPO! 🤩❤️💙 pic.twitter.com/3pFNOMJlQ9 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 18, 2022

PSG subió un video en sus redes sociales con los movimientos de Messi en el entrenamiento; realizó trabajos con pelota, acompañado de su amigo Ángel Di María, bajo las bajas temperaturas de la capital francesa.

Lionel Messi, otra vez en acción Captura

Messi se contagió de Covid-19 a fin de año en Rosario, su ciudad natal, y demoró su regreso a París para los primeros ejercicios del año en el equipo que dirige Mauricio Pochettino. El capitán del seleccionado argentino se perdió tres partidos en ese lapso: la goleada 4-0 ante Vannes por la Copa de Francia; el empate 1-1 ante Lyon y el triunfo 2-0 ante Brest, ambos por la liga francesa.

Lionel Messi busca su mejor versión en PSG, en el año del Mundial Christophe Ena - AP

Tras este último encuentro, el club anunció que el siete veces ganador del Balón de Oro se reintegraría al grupo “de manera progresiva” esta semana. En realidad, Messi se perdió en esta temporada un total de 10 partidos de la Ligue 1, entre lesiones, regresos tardíos de la selección y por el covid-19, y solo actuó en 11 encuentros con el París SG desde que llegó al club parisino en agosto pasado.

”Me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%, se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver”, escribió el argentino en su cuenta Instagram el pasado jueves, cuando regresó al centro de entrenamientos para ejercitarse en solitario.

Una postal repetida en París: Leo en un palco, acompañado por su mujer THOMAS COEX - AFP

En principio, Messi no sería citado para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia para el 27 de enero y el 1° de febrero, respectivamente. El equipo nacional ya consiguió la clasificación para el Mundial Qatar 2022 y teniendo en cuenta los inconvenientes físicos que sufrió en el inicio del año, no sería de la partida. Además, la intención del cuerpo técnico argentino es que recupere su mejor versión futbolera y física en PSG, club en el que todavía no expresó lo mejor de su repertorio.

El próximo desafío de PSG será ante Reims, este domingo, a las 16.45 de nuestro país. El líder, con 11 puntos de ventaja sobre Niza, se enfrentará con un débil rival, que está en el puesto número 14. ¿Jugará Messi? ¿Irá al banco de los suplentes?

El capitán del seleccionado argentino votó a sus compañeros de Paris Saint Germain, Neymar y Kylian Mbappé y al francés Karim Benzema para el premio The Best de la FIFA, otorgado este lunes. El astro no emitió ninguno de sus tres votos para el polaco Robert Lewandowski, que lo superó por cuatro puntos y conquistó por segunda vez seguida el reconocimiento de la FIFA al mejor jugador, esta vez, de 2021.

Más allá de los premios, Leo quiere volver a jugar. Sentirse influyente dentro del campo de juego.