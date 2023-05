Lionel Messi se entrenó con París Saint-Germain, tras la polémica del viaje a Arabia Saudita, la suspensión y las disculpas

escuchar

Lionel Messi volvió a entrenarse este lunes con el plantel de París Saint-Germain. La propia institución francesa lo confirmó en sus redes sociales, con una foto del crack rosarino durante la práctica. Luego del polémico viaje del ídolo a Arabia Saudita y la suspensión de dos semanas impuesta por el club que es dueño de su ficha, pequeños gestos fueron puliendo la relación. Primero fue Messi el que pidió disculpas mediante un escueto video, y ahora es el PSG el que devuelve gentilezas permitiéndole volver a practicar, dejando la puerta abierta al fin del castigo. Después del triunfo del último fin de semana ante Troyes (3-1), el capitán de la selección argentina se encamina para reaparecer en la nómina del conjunto parisino con miras al partido del próximo sábado ante Ajaccio, por la 35a fecha de la Ligue 1.

⚽️🔛 Leo Messi volvió a entrenarse este lunes por la mañana. pic.twitter.com/MkZp67F2Di — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 8, 2023

En el medio, lo inesperado: cuando la relación entre ambas partes parecía estar en un punto sin retorno, sorpresivamente se habría abierto una puerta. Eso es lo que anticipó el diario británico The Times: “el PSG está abierto a reabrir las negociaciones para renovar a Leo Messi”. El club parisino no quiso cerrarle la puerta a un entendimiento con el astro argentino tras la polémica vivida la semana pasada con la sanción del club a Messi por su viaje a Arabia Saudita por compromisos comerciales.

“Messi pidió disculpas y los dirigentes parisinos esperan reconducir las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en las próximas semanas a pesar de que Leo parece tener clara su salida”, amplía el periódico británico, una información que genera sorpresa por el nivel de hostilidad que provocó la sanción al capitán del seleccionado campeón del mundo.

El argentino Lionel Messi evalúa cuál será su futuro

Tras la polémica, Messi habló. Fue mediante un breve video en el que le pidió perdón al club y a sus compañeros. “Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada les quiero pedir perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que tendríamos libre después del partido (con Lorient), como venía pasando en las semanas anteriores y ya tenía programado este viaje a Arabia, que ya lo había cancelado anteriormente. Vuelvo a pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida”, finalizó, claramente incómodo.

La semana pasada fue realmente agitada y terminó con la no convocatoria de Messi para el partido de ayer, por la Liga francesa, ante el Troyes. Pese a todo, el video que realizó Messi asumiendo su error y pidiendo disculpas, habría bajado mucho la tensión. Por ese motivo, según The Times, el PSG ha decidido “firmemente intentar su continuidad” ya que desean que el actual Balón de Oro siga jugando al máximo nivel en París. Claro que por ahora no habría avances en las negociaciones.

Barcelona sueña con un regreso de Lionel Messi Manu Fernandez - AP

Según el diario Sport de Barcelona, el Barça está a la espera de conocer si LaLiga de España dejaría inscribir a Messi con el plan de viabilidad que ha presentado. En el caso de que sea así, el club catalán donde Messi se convirtió en leyenda le presentará una oferta de unos 25 millones de euros brutos por temporada para intentar convencerlo de su regreso.

¿Qué pasó? ¿Por qué sancionaron a Messi?

PSG suspendió a su número 30 en el tramo final de la Ligue 1, el único certamen que todavía puede ganar. La institución presidida por el qatarí Nasser Al-Khelaïfi tomó una severa decisión con el capitán de la selección y no le permite entrenar, jugar ni tampoco cobrar el sueldo durante dos semanas. El motivo de la sanción se debe a un viaje de negocios a Arabia Saudita realizado por la Pulga para cumplir con su contrato con la oficina de turismo del país medio oriental. De esta manera, se perderá dos de los cinco partidos restantes de su equipo en el certamen local, en el que tiene grandes chances de ser campeón.

Lionel Messi y su familia durante la visita comercial que realizó a Arabia Saudita y que generó el enojo de la dirigencia del PSG - - Saudi Tourism Authority

La “escapada” del rosarino se dio sin autorización previa e inmediatamente después de la dura caída de PSG por 3 a 1 ante Lorient en el marco de la fecha 33 de la Ligue 1, motivo por el cual los dirigentes, los hinchas y hasta incluso sus propios compañeros se habrían mostrado molestos. Mucho más con su ausencia a los entrenamientos en el comienzo de una semana de fastidio en el Parque de los Príncipes.

Lionel Messi, en el PSG DAMIEN MEYER - AFP

Esta sanción se da en un contexto espinoso entre ambas partes, cerca del fin del contrato (el próximo 30 de junio) y, a su vez, en medio de una presunta negociación entre Messi y Barcelona para reencontrarse con miras a la próxima temporada. Además, se suma a las críticas de gran parte de la hinchada del club parisino desde la eliminación en la Champions League en octavos de final ante Bayern Múnich. Con este nuevo conflicto en puerta, el elenco catalán se frota las manos para intentar repatriar al argentino, aunque la negociación no es sencilla por cuestiones económicas.

La prohibición significa que Messi no dirá presente hoy cuando PSG visite a Troyes y reciba a Ajaccio el próximo sábado, 13-5. Su regreso se daría el 21, en el encuentro contra Auxerre.

LA NACION