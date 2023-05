Champions League: Real Madrid y Manchester City, fuertes y en condiciones de armar otra vez unas semifinales inolvidables

escuchar

La historia siempre proyecta su sombra sobre la actualidad de un nuevo partido. Rachas, peculiaridades y antecedentes aportan un contexto que no necesariamente significa un determinismo sobre lo que vendrá. El fútbol suele tomar caminos imprevistos e inexplorados para deshacer pronósticos y especulaciones, por fundamentadas que puedan estar.

Real Madrid y Manchester City abrirán este martes, en el Santiago Bernabéu y desde las 16 de nuestro país (con TV de Fox Sports y streaming de Star+), las semifinales de la Champions League bajo los ecos de la serie que protagonizaron hace un año por la misma etapa. Quedó material para una película de suspenso, dramática, con un final para saltar de las butacas. En la ida, el aperitivo ya fue prometedor: 4-3 para el conjunto inglés. La revancha fue una montaña rusa: el City ganaba 1-0, ya paladeaba la final, cuando apareció Rodrygo con dos goles, a los 45 y 46 del segundo tiempo. En el alargue, Karim Benzema selló una remontada marca Real Madrid.

Rodrygo y Vinicus, la sociedad brasileña de Real Madrid

En la conferencia de prensa de este lunes, de las once preguntas para Pep Guardiola, seis estuvieron referidas a lo que ocurrió hace 11 meses. El entrenador no buscó respuestas rebuscadas: “Vinimos aquí mejor mentalmente el año pasado por haber ganado la ida... y miren lo que pasó. Estando 1-0 arriba, Mendy sacó una pelota sobre la línea, Courtois paró otra con los tapones... Visto con perspectiva, pensamos: ‘¿Qué más podemos hacer?’ Luego, pasó lo que pasó. Tal vez deberíamos haber dado algún pase extra, o dormir la posesión; no sé, no sé. Esos detalles te llevan o no a una final”.

Más allá de los imponderables de todo partido, Guardiola tiene una alta consideración por Real Madrid, ganador de 14 títulos: “Es el mejor equipo de esta competencia; lo demostró en las últimas dos décadas. Si quieres ganar la Champions, hay que eliminar a Real Madrid, no queda otra”.

La conferencia de prensa de Guardiola

Carlo Ancelotti no tuvo que afrontar una requisitoria tan retrospectiva. Sí señaló que la ansiedad el año pasado era mayor porque Real Madrid llevaba tres temporadas sin ganar el título, tras el triplete de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018: “Lo que cambia ahora es que somos campeones, estamos en un club con una afición que siempre se ilusiona con la Champions”.

Motivados por el desafío europeo, ambos llegan con la confianza atesorada en el frente doméstico. Manchester City, con un partido menos, es puntero de la Premier League, a falta de tres fechas; va en camino de revalidar el título y podría ser campeón en cinco de las últimas seis ligas; también tiene agendada la final de la FA Cup, el 3 de junio, en el clásico contra el United. Real Madrid ya hace un tiempo que no puede discutir el liderazgo de Barcelona en la Liga de España, pero el sábado se dio el gusto de festejar la Copa del Rey con un 2-1 sobre Osasuna.

Como corresponde en dos proyectos estabilizados, con individualidades que hace rato son el armazón de las formación, una mayoría de los protagonistas de hace un año volverán a cruzarse. Hay bajas por causas de fuerza mayor, la del suspendido Militao y el lesionado Nathan Aké.

Las variantes son escasas, pero hay una que puede ser significativa e influyente en la resolución de la llave. Manchester City, a diferencia del curso anterior, llega con Erling Haaland, uno de los tres mejores goleadores del mundo en la actualidad. El impacto del noruego fue inmediato en su primera temporada. Ya se adueñó del récord goleador en la historia de la Premier, con 35 tantos en 32 presencias. Apabullante. También es el máximo anotador de la Champions, con 12.

La conferencia de prensa de Ancelotti

El City ve incrementado su poder de fuego ofensivo. Lo sabe Ancelotti: “Es un equipo más completo. El año pasado tenían un delantero muy peligroso como Gabriel Jesús, pero muy diferente a Haaland. Ahora aprovechan el juego en largo. Trabajamos para frenar a un equipo que parece imparable”. Guardiola, sin cambiar el estilo de juego, admite los ajustes que hizo en el funcionamiento: “Pero si tienes a Haaland, ¡¿cómo no lo vas a aprovechar?! ¡Pues claro que jugamos para él!”.

Habrá que esperar hasta un rato antes del partido para saber si Julián Álvarez, otra cara nueva con respecto a 2022, estará desde el comienzo. Por primera vez desde que llegó a Inglaterra viene de encadenar tres titularidades consecutivas en la Premier, en la función de media-punta, unos metros más atrás de Haaland. En esa zona del campo, el cordobés tiene mucha competencia en Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan y Grealish. Por la Champions, Álvarez suma nueve presencias (cuatro en la alineación inicial), con dos goles, ambos en la etapa de grupos, ante Sevilla y Copenhague.

Álvarez abraza a Gundogan, junto a Aké y Foden, durante el último triunfo de Manchester City por la Premier League

Real Madrid ya no tiene a Casemiro, la rueda de auxilio en el medio, un volante con un agudo sentido táctico, que también se asoma al gol. Conserva la sabiduría ilustrada de Toni Kroos y Luka Modric, a quien estuvieron preservando mientras se recuperaba de una lesión. Y a los costados de Karim Benzema, Balón de Oro, rinden cada vez más Vinicius y Rodrygo, más asiduo entre los 11 ahora que en la temporada pasada. Entre los dos brasileños esta temporada suman 38 goles y 31 asistencias. Cada uno con su característica principal: Vinicius, electrizante; Rodrygo, quirúrgico.

Esta vez, la historia se abrirá en el Bernabéu y se definirá el miércoles 17 en el Etihad Stadium. La expectativa es inmensa. Real Madrid sabe de sobra lo que es la gloria, pero nunca se sacia, y Manchester City siente que hace rato que está en el camino correcto para probarla por primera vez.

Las probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba y Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos y Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius. Director técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias y Manuel Akanji; Rodri y John Stones; Bernardo Silva o Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne y Jack Grealish; Erling Haaland. Director técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Artur Dias (Portugal).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 16, de la Argentina.

: 16, de la Argentina. TV: ESPN.