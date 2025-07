Conrado Estol habló sobre el ACV que sufrió “Locomotora” Oliveras y dio las claves para prevenirlo

La internación de la exboxeadora y convencional constituyente en Santa Fe Alejandra “Locomotora” Oliveras, de 47 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) generó conmoción y sorpresa por igual en el mundo deportivo y político.

En ese contexto, uno de los neurólogos más célebres de la Argentina, Conrado Estol, en diálogo con LN+, compartió su opinión sobre el cuadro que aqueja a la deportista atendida en el hospital José María Cullen de Santa Fe, los posibles factores de riesgo y una serie de prácticas saludables para prevenir ACV e infartos de corazón.

Conrado Estol

En primer lugar, el médico distinguió entre dos tipos: el ACV isquémico que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro y el hemorrágico que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y causa sangrado.

“O se rompe un arteria en el cerebro y tienes hemorragia o se tapa un arteria que es este caso y produce un infarto. Son el 85% de los casos, la mayoría”, especificó.

En ese sentido, explicó que la mitad de todos los ACV y de los infartos de corazón, las dos primeras causas de muerte en el mundo, ocurren antes de los 60 años.

“La mayoría de los ACV son a los 40, 45 y 50 años”, afirmó.

Factores de riesgo

Asimismo, Estol precisó que el 80% de los infartos de corazón y de ACV ocurren en personas que tienen solo un factor de riesgo. “Puede ser hipertensión no diagnosticada, colesterol que por ahí tenés bien el nivel medido en la sangre pero que está pegado en las arterias, diabetes, no control del estrés, soledad, falta de ejercicio y comida ultra procesada”.

Consultado sobre el caso particular de la ex boxeadora, dijo: “Es fundamental saber la causa”.

Cómo prevenir un ACV

Conrado Estol enumeró una serie de medidas para prevenir infartos y ACV:

Meditar para controlar el estrés

Sociabilizar

No fumar

Consumo de alcohol moderado

Sueño 7 horas

Ejercicio intenso

Nutrición sana

Control de presión, colesterol y diabetes

“Te suena obvio, pero casi nadie lo hace. Menos del 5% de la población cumple con eso”, reveló.

El neurólogo también resaltó que “el DNI ya no interesa, el cuerpo envejece muy distinto”. “Interesa el envejecimiento biológico. El cerebro empieza a envejecer a los 40 años. La función cognitiva empieza a decaer”, enfatizó.

Y añadió: “Antes de los 55 años las arterias se pueden desgarrar, se llama disección. Después de los 55 es más un taponamiento por el colesterol”.

Secuelas

Interrogado por las secuelas de un accidente cerebrovascular, el doctor se limitó a analizar el parte médico del director del hospital José María Cullen de Santa Fe, Bruno Moroni, donde se encuentra internada Oliveras, quién detalló: “Se constató un síndrome confusional asociado a una pérdida de la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo”.

Los ACV son la segunda causa de muerte a nivel mundial

“Hablaron de debilidad del lado izquierdo y confusión. Cuando hay un infarto en lado derecho, hay una parálisis del lado izquierdo y más que confusión, perdés la noción del mundo a la izquierda. Las lesiones del lado derecho hace que tengas anosognosia, no sabes que tenés hemiplejia”.

“Los pacientes no reconocen el problema, no comen la mitad izquierda del plato, no se ponen la ropa del lado izquierdo. El cerebro no reconoce ese mundo izquierdo y no sabes que tiene el problema”, concluyó.