BELO HORIZONTE, Brasil.- "¿Tenés frío vos? ¿Se puede apagar el aire?". Lionel Scaloni se acomoda en la sala de prensa del estadio Mineirão con aceptable impuntualidad: llega tres minutos antes de lo pactado. Viene con Juan Foyth, el más joven del plantel, una elección curiosa de la AFA: el chico de 21 años pondrá la cara en un contexto incómodo, una responsabilidad que debería ser asumida por otro protagonista... Pero es el futbolista el primero que se refiere al tema del día: "Lo que charlamos hoy queda para el grupo, hablamos de cosas futbolísticas y de cómo mejorar errores que tuvimos. Hablando se solucionan un montón de cosas", dirá sobre la agitada reunión de la mañana. El entrenador esta vez no confirmará la formación y jugará durante los exactos 30 minutos de su exposición con su anillo plateado. Pero no hará falta que diga los once apellidos que eligió para que a esta hora uno de ellos sonría en la concentración: ahora sí, llegó la hora de Lautaro Martínez .

De los cuatro que habrá respecto de la derrota ante Colombia, el cambio del delantero de Inter por el de Manchester City es el más ruidoso. Tanto le costó a Scaloni incorporar a Sergio Agüero que sacarlo no le costó nada: 79 minutos que dispuso el sábado fueron suficientes. Enojado, el compañero de habitación de Messi sabe que el entrenador nunca lo tuvo como prioridad. Si el DT confía en los jóvenes a los que le dio pista en la selección, Martínez es uno de los que figura al tope de sus preferencias. Extrañamente no lo puso por Agüero el sábado, cuando prefirió a Matías Suárez, un atacante más lateral. Hasta este martes, que Lautaro entró en la rueda.

"Es interesante, tenemos muchas esperanzas en él. Nos ofrece trabajo, remate, mucha presencia en el área. Necesitamos eso, gente que esté en el área, que llegue. Con Colombia, sacando a Sergio, y en alguna ocasión Leo, hubo poca gente que pisara el área. Lautaro nos va a dar eso, y si le toca jugar, ojalá que lo haga de la mejor manera", lo describió Scaloni. El entrenador cuenta con el factor hambre que también tiene Martínez: a los 21 años sabe que su espacio en la selección está por hacerse, mientras que al de su competidor empieza a terminársele.

Martínez en lugar de Agüero, el cambio más comentado; el técnico confía en el ex Racing, hambriento a los 21 años Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

En el entorno de la selección valoran el carácter profesional de un muchacho que lleva apenas una temporada en Europa. Por ser su primera, sus números hablan de una apetecible capacidad de adaptación: jugó 35 partidos en los que anotó nueve goles y dio dos asistencias. "Por cómo se mueve, parece un veterano. Cuando estaba en Racing fue a ver a una nutricionista para que le ordenara la alimentación. Tenía 18 años", cuenta alguien que lo conoce de la adolescencia. De sus años en Bahía Blanca trae también una virtud que lo distingue: su capacidad para saltar, aprendida en el básquetbol de su ciudad natal.

El salto de hoy no se mide en centímetros, sí en relevancia. Martínez, que ya anotó cuatro goles en siete partidos en la selección, es el que encabeza esa rubro en la incipiente era Scaloni.

En poco tiempo vivió mucho: Sampaoli lo hizo debutar en la noche de la catástrofe en Madrid, cuando España goleó por 6-1 a la Argentina, en marzo de 2018. Nadie sabe todavía por qué entró, cuando la goleda ya vivía, ni por qué se quedó fuera del Mundial. "No está a nivel, choca con Otamendi en los entrenamientos y se cae", describían entonces.

Pero el chico siguió apreniendo en silencio, ahora entre la rudeza de los defensores del calcio. Ahora le llega una oportunidad: jugar con Messi en el ataque, algo que experimentó como titular una sola vez (en marzo, en el 1-3 contra Venezuela..., otra vez en Madrid). Será esta noche, en un contexto complejo, cuando el 'Toro' arremeta contra lo que le pongan delante.