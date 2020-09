Diego Latorre sostuvo que "hay un componente épico" que le ayuda a los jugadores argentinos a compensar la falta de actividad por la pandemia de coronavirus Crédito: Twitter

Los panelistas del programa Fox Sports Radio debatieron sobre las posibilidades de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y hubo diferentes opiniones respecto de si la falta de competencia se puede compensar con el carácter de los futbolistas nacionales. Diego Latorre apeló al "componente épico" del "futbolista argentino" para balancear la falta de entrenamiento debido a la cuarentena por coronavirus.

El exjugador Damián Manusovich habló de la diferencia en el rodaje y preparación física de los equipos argentinos frente al resto de sus competidores, debido a la tardía vuelta a los entrenamientos por las medidas tomadas por el Ministerio de Salud a raíz de la pandemia de coronavirus.

El ahora panelista comentó que en estos momentos debería aparecer el espíritu amateur de los futbolistas y remarcó: "Entrás al vestuario y en ese momento decís, bueno muchachos, adentro de la cancha somos 11 contra 11, saquemos nuestro orgullo y juguemos lo mejor posible".

Diego Latorre, sorprendido por las declaraciones de Manusovich, dijo: "Este muchacho es un poco volátil, dice una cosa y después dice la otra, para que el día de mañana no quede pegado. Primero pide perdón y después habla del espíritu amateur".

Luego, Latorre explicó que aunque el jugador no tenga ritmo por la falta de competencia, la actitud cambia cuando empieza a rodar la pelota. "El futbolista argentino tiene con qué combatir y contrarrestar todo esto. Si arrancan en inferioridad de condiciones, quizás también hay un componente épico que le ayuda a los jugadores a competir mejor", dijo el periodista haciendo referencia a la entrega y el orgullo de los deportistas locales.

Rápidamente el periodista Pablo Ladaga sostuvo: "La verdad, Diego, no te entiendo. Vos, que sos el del trabajo, el de organizar los movimientos y todo eso, de repente después de casi siete meses un equipo está para competir. Terminemos con el verso entonces, finalicemos con las pretemporadas. Criticaste la épica 1000 veces, Diego".

Latorre respondió que se refería al espíritu del jugador y de cómo va a enfrentar la competencia. "No desvirtúes lo que digo. ¿Vos qué creés? ¿Que el futbolista va a parar la pelota y se le va a ir cuatro metros? ¿Que no va a poder correr? ¿Que no va a llegar? ¿Creés eso verdaderamente?", le consultó a su compañero.

"Me parece que en lo físico y las velocidades del fútbol de hoy, que es 100% físico, es una desventaja. Yo creo que hoy la técnica sin lo físico, no te alcanza. Creo que en el fútbol de hoy, el físico sin lo técnico, te alcanza", le contestó Ladaga al exjugador.

Latorre dijo no estar de acuerdo con la afirmación de que en el fútbol actual lo más importante sea la parte física y agregó que el avance del juego generó distintas velocidades en los partidos. "Hoy es muy complejo todo, como para decir que es todo físico, para mí no es así", sentenció el comentarista ante la atenta mirada de sus compañeros que ni quisieron participar en la discusión.