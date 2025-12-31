Qué se sabe de la salud de Roberto Carlos, luego de que el exfutbolista fuera operado del corazón

El exfutbolista Roberto Carlos ingresó a una institución médica en San Pablo para recibir atención por una afección cardíaca detectada de forma imprevista. Los profesionales de la salud determinaron la necesidad de una cirugía inmediata tras los resultados de una serie de exámenes clínicos realizados al campeón del mundo. El paciente permanece en el centro sanitario bajo supervisión especializada para monitorear su recuperación tras el procedimiento realizado en las últimas horas.

El origen de la intervención de urgencia

El exlateral de la selección de Brasil acudió a una consulta médica con el objetivo de evaluar una molestia física en una de sus piernas. Durante el desarrollo de las pruebas de diagnóstico, los especialistas identificaron la presencia de un trombo. Este hallazgo motivó una revisión clínica más profunda para descartar otros problemas de salud. Los médicos solicitaron entonces una resonancia magnética de cuerpo entero para obtener un panorama integral de su condición física.

Así está la salud de Roberto Carlos Soccrates Images - Getty Images Europe

Los resultados de dicho estudio arrojaron una anomalía en la función del corazón. Ante esta evidencia, el equipo médico ordenó la hospitalización inmediata del deportista de 52 años. La situación derivó en la decisión de realizar un cateterismo de emergencia para resolver la falla detectada en el órgano vital. Los reportes del diario español As confirmaron que la detección del problema ocurrió de manera fortuita mientras el exfutbolista buscaba tratamiento para su dolencia muscular previa.

Detalles del procedimiento y complicaciones en el quirófano

La cirugía cardíaca presentó desafíos imprevistos para el equipo quirúrgico durante su ejecución. El plan original de los médicos estimaba una duración aproximada de 40 minutos para la intervención. El procedimiento demandó finalmente dos horas adicionales sobre el tiempo programado debido a diversas complicaciones que surgieron en medio de la operación. A pesar de estos inconvenientes técnicos, los profesionales consideraron que el resultado final de la cirugía resultó exitoso y Roberto Carlos se encuentra fuera de peligro tras abandonar el quirófano.

Según información de sus representantes legales, el brasileño envió un mensaje corto al medio de comunicación español para dar tranquilidad sobre su estado. “Ya estoy bien y muy vigilado”, afirmó el exintegrante del Real Madrid. El protocolo de recuperación establece que el exdefensor permanecerá en el hospital de San Pablo durante un periodo mínimo de 48 horas bajo observación directa de los cardiólogos.

Roberto Carlos evoluciona de forma favorable tras la operación Real Madrid

Registro de problemas de salud previos en el año

Este episodio quirúrgico representa el segundo inconveniente de salud que afronta el deportista durante 2025. En el mes de abril, el exfutbolista canceló un compromiso internacional en Nepal. La organización de la Superliga de aquel país informó en un comunicado oficial que el embajador deportivo sufrió una enfermedad súbita. Aquel diagnóstico impidió su traslado inicial a la ciudad de Katmandú para participar en eventos promocionales del torneo local.

La visita al país asiático ocurrió días después de la recuperación de aquel cuadro médico inicial. El brasileño llegó a tiempo para presenciar la final de la competencia nepalí y cumplir con sus obligaciones institucionales. Las plataformas digitales, como la red social Instagram, registraron en aquel momento la actividad del exlateral tras superar su primer bache físico del año. Esta nueva internación en Brasil vuelve a poner el foco en su estado general mientras cumple con sus tareas de representación internacional.

El legado deportivo del campeón mundial

El lateral izquierdo ocupa un lugar de privilegio en la historia del fútbol profesional por sus logros con la selección de Brasil y en el ámbito de clubes. El defensor integró el plantel que obtuvo el título en el Mundial 2002 organizado en Corea y Japón. Su debut con la camiseta nacional ocurrió el 17 de mayo de 1992 en un encuentro ante Inglaterra en el estadio de Wembley. En total, disputó tres ediciones de la Copa del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Su paso por el fútbol europeo dejó una marca profunda durante las 11 temporadas en las que defendió los colores del Real Madrid. En el club español consiguió tres copas de la UEFA Champions League y cuatro títulos de La Liga Española entre los años 1996 y 2007. En la actualidad, el exjugador mantiene un vínculo activo con el deporte a través de sus cargos como embajador de la FIFA y de la propia institución madrileña.

La carrera del defensor también registra momentos de dificultad institucional y deportiva. Durante el Mundial de Alemania 2006, el jugador recibió cuestionamientos por su desempeño en el partido de cuartos de final ante Francia. Los críticos señalaron su responsabilidad en la jugada del único gol del encuentro, donde Thierry Henry anotó tras una desatención en la marca. A pesar de aquel episodio, su trayectoria global lo posiciona como un referente indiscutido en su puesto a nivel internacional. Su evolución en San Pablo determinará el regreso a sus funciones oficiales en las organizaciones del fútbol mundial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.