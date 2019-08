Marcelo Gallardo da indicaciones durante el partido entre River y Cerro Porteño, en Asunción del Paraguay. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 23:59

Marcelo Gallardo apeló a su habitual tranquilidad para hablar del futuro. El calendario le depara tres Superclásicos en menos de dos meses. El primero será este domingo, en el Monumental y por la Superliga. Los otros dos, en octubre, tendrán peso específico: estará en juego el pasaje a otra final de Copa Libertadores. De todas maneras, el entrenador de River recalcó que no puede compararse esta instancia al partido decisivo del año pasado, disputado en Madrid. "La próxima instancia no va a ser igual. Nada va a ser igual: no es una final", afirmó el Muñeco.

Gallardo continuó: "Nos toca jugarlo porque merecemos jugarlo. Intentaremos jugarla con las armas de cada equipo, intentando respetarnos como equipo, pero jugando los partidos como corresponde. Que sea en paz. Que gane el que haga mejor las cosas en una serie de 180 minutos". El entrenador millonario se explayó sobre la organización de los partidos contra el rival de toda la vida: "No tengo por qué dar un mensaje a la sociedad. No soy quién. Somos un equipo de fútbol. Soy un entrenador que quiere lo mejor para el equipo. En lo único que piensa es en jugar al fútbol.Como ciudadano, espero que sea en paz. Es lo que nos merecemos. Ya vivimos situaciones que nos avergonzaron. Tenemos que estar tranquilos. A veces no sé si estamos preparados. Va a haber mucho tiempo para hablar. Mucho espacio para llenar. Depende de todos cómo lo queramos vivir. Esperemos que no haya grados de agresión".

Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa en Asunción

Gallardo también se refirió al partido con Cerro Porteño, que selló la clasificación de River a semifinales. Es la cuarta vez en las últimas cinco ediciones de la Copa Libertadores que el conjunto millonario se mete entre los cuatro mejores equipos del continente. " Arrancamos perdiendo muy temprano. Nos acomodamos hacia el final del primer tiempo. El segundo tiempo fue bueno para remarcar algunas cosas. Para acomodarnos, para no entrar en ningún tipo de sobresaltos ante la duda que nos podían generar. Nos plantamos. Vino el gol y ya manejamos los tiempos del partido con criterio a nuestra voluntad. No dejamos reaccionar más a Cerro". De todas maneras, y en referencia a los momentos en los que River padeció el partido, Gallardo dejó una reflexión: "En Copa sabés que podés sufrir. Veníamos a jugar de visitante. El rival necesitaba un resultado favorable. Era normal que transitáramos por esos momentos del partido. Después del gol, cualquier equipo se cae, en un ambiente tan en contra. El equipo se la bancó. Se paró bien. Sufrimos lo que teníamos que sufrir".