Más atento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que a las disposiciones locales sobre la prevención del coronavirus , River decidió no presentarse a la apertura de la Copa de la Superliga, que tenía previsto para este sábado el partido ante Atlético Tucumán en el Monumental. En los hechos, River quedó solo en su postura rupturista, aunque cosechó mucha comprensión y adhesiones en numerosos jugadores y directores técnicos. En cambio, los dirigentes de los clubes estuvieron más cerca de respaldar lo dispuesto por Superliga, que se amparó en las autoridades deportivas y sanitarias de la nación para que los encuentros se disputen sin público.

River pateó el tablero pasadas las 20 horas del viernes con un comunicado, que también fue difundido en las cuentas de las redes sociales de varios futbolistas. Entre ellos, la de Leonardo Ponzio, que desde la tarde motorizó la medida desde que se supo que el juvenil de River Thomas Gutiérrez, de 20 años, había mostrado síntomas compatibles con coronavirus, sospecha luego descartada por los estudios. Igual no hubo marcha atrás en el plantel de River, que recibió el respaldo de Marcelo Gallardo y de la dirigencia que encabeza Rodolfo D'Onofrio.

La medida de River tuvo eco favorable en numerosos equipos, incluso en el que debía ser su rival, Atlético Tucumán, que en la tarde del sábado, representado por un dirigente, se presentó en las puertas de un Monumental cerrado para firmar el acta con una escribana que le permitirá ganar los puntos en el escritorio.

El arquero Cristian Lucchetti expresó: "La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar. Nos adherimos a lo que está haciendo River, que es lo más lógico".

Cristian Erbes, volante del Decano, antes del anuncio de River, había publicado en su cuenta de Twiiter que lo más lógico era "suspender el arranque de la Copa Superliga".

Diego Maradona se enteró de lo de River tras el empate 0-0 entre Gimnasia y Banfield: "Mirá que las gallinas no me van, pero los banco a morir. Si los jugadores tomaron esa decisión, los voy a bancar a morir".

Nicolás Russo, presidente de Lanús, cuestionó a River en declaraciones a TyC Sports: "Las actitudes individualistas no llevan a nada. Hay cosas que ocurrieron el viernes que no me gustaron, pero quedarán para mí. Son cosas que no suman y van más allá del fútbol. Generan malestar en la gente, que ya está mal. Todo el mundo opina y no todos entendemos del tema. Tenemos que aceptar lo que dice el Ministerio de Salud, que para eso tiene un equipo de primer nivel. Por eso el partido de Lanús se va a jugar (el lunes recibe a Argentinos). A las 19 y sin público, tal cual lo piden las disposiciones".

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, consideró en TyC Sports que esta situación excede al ámbito futbolístico: "En la Argentina tenemos que aprender que, de lo que no sabemos, no hablar. No estamos capacitados nosotros para hablar sobre si hay que jugar o no. Si de algo sé, opino; si no, no. Yo quiero escuchar a la gente que está en el Ministerio de Salud, a los que nos gobiernan, que tomen las decisiones correctas y en los tiempos correctos. ¿Cuáles son los tiempos correctos? O lo paramos ahora.. Si el fútbol lo paramos la semana que viene, quiere decir que estuvo mal jugar este fin de semana".

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Patronato en Paraná, Fabricio Coloccini, capitán del Ciclón, se alineó con River, a pesar de que eso significaba estar en la vereda de enfrente del presidente Marcelo Tinelli, que como vicepresidente 2° de la Superliga, a cargo de la presidencia, firmó el comunicado que informaba que River era "pasible de sanciones".

"Creo que no se tenía que jugar, es una opinión personal, compartida por el plantel. Pero bueno, hay superiores que son los que mandan y nosotros tenemos que cumplir. Está perfecto lo que hizo River. Nosotros no tuvimos poder de decisión porque teníamos el partido muy encima", expresó Coloccini.

En su cuenta de Instagram, Ricardo Centurión había subido un posteo que luego fue eliminado y que decía lo siguiente: "Es una vergüenza tener que jugar cuando está la vista que estamos expuestos nosotros también. No somos robots, somos personas". La redacción estaba acompañada de tres emojis de caritas enfadadas. Centurión disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 frente a Independiente.

Víctor Blanco, presidente de Racing, se refirió a los pronunciamientos en contra de jugar de los futbolistas Iván Pillud y Nicolás Reniero: "La postura de ellos es interna, nunca nos la expresaron. Somos respetuosos de los reglamentos". El capitán Pillud borró su publicación en Instagram: "Quisiera saber cuánto más van a esperar para suspender la fecha de la Copa. ¿O acaso piensan que los jugadores somos inmunes al coronavirus".

¿Pillud se arrepintió o fue inducido a censurarse? Blanco respondió: "No hablé con Iván, pero no me consta que esté la historia en Instagram. Sé lo profesionales que son en el club, los jugadores están a disposición de Racing y van a apoyar las decisiones que se tomen".

En principio, en la tarde del viernes, Ponzio había mantenido contacto con futbolistas de otros planteles para coordinar la no presentación a la primera fecha de la Superliga, situación de la que Futbolistas Argentinos Agremiados no solo se mantuvo al margen, sino que evitó al avalar el comienzo del torneo. Julio Buffarini, antes del partido ante Godoy Cruz, expresó: "Se hablaron muchas cosas, pero nadie se contactó con nosotros durante viernes y sábado. Nosotros tenemos que seguir los protocolos, presentarnos y jugar. Si se suspendía, tendría que haber sido desde el primer partido, entre Gimnasia y Banfield".

Lucas Pusineri, luego de la victoria de Independiente sobre Vélez, hizo hincapié en el perjuicio de los partidos a puertas cerradas: "No es redituable para nadie jugar en su propio estadio sin gente. Seguro que la gente que toma decisiones va a tomar nota de esto".