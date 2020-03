El conductor criticó a quienes "no dan el ejemplo" durante la cuarentena por coronavirus Crédito: Captura de pantalla

Alejandro Fantino estalló contra "los referentes" que "están planificando cuándo vuelve el fútbol, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener" debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 que en la Argentina ya se cobró la vida de ocho personas y se reportaron 387 casos de infectados . El conductor de Fantino A La Tarde ( América ) criticó sin pruritos a quienes no respetan la cuarentena total y obligatoria para prevenir contagios de la enfermedad y sostuvo que "me están matando a mi vieja" .

Este fin de semana extra largo fue un ejemplo alarmante de cómo miles de argentinos se rehusaron a cumplir el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" que decretó el gobierno nacional para tratar de contener la propagación del coronavirus. Ante esta situación, Fantino estalló y disparó críticas contra aquellos referentes sociales que "en el momento que tienen que dar el ejemplo no lo dan" .

"No quiero que se me salte la cadena enseguida... Vine a estar tranquilo, a relajarme. Pero cuando River no jugó me tocó ser uno de los pocos periodistas que salió a bancar la postura de D'Onofrio, dije que era una locura que se jugara y me volaron a la yugular", dijo el conductor de Fantino A La Tarde .

Luego agregó que estaba de acuerdo con prohibir la actividad futbolística. "Dije que había que suspender el fútbol. No sé si va a haber fútbol en el año. Muchos jugadores viven en departamentos, no tienen dónde entrenarse", dijo Fantino y sostuvo que "no hay nada más ejemplificador que el fútbol, si seguís jugando es como decirle a la gente que no pasa nada" .

Su estado de ebullición llegó al máximo y comenzó con un crítica feroz hacia el ambiente del fútbol argentino. "Me shockea que mucho referente importante del mundo del deporte o de la sociedad no ponga las pelotas sobre la mesa y no dé el ejemplo. Es el momento de darlo. Si vos toda tu vida te llenaste los bolsillos con la guita que te da el que del otro lado te está viendo, te da su confianza. Vos le decís 'comprá este jabón' y te compra el jabón, 'cómprate esta yerba porque se lava menos', el tipo va y compra la yerba porque se lava menos", dijo Fantino.

Con un discurso implacable, el exconductor de Animales Sueltos sostuvo: "Si vos tuviste toda la vida pateando una pelota de fútbol y haciendo un gol, te idolatraron, cobrás $25 millones por mes de sueldo, tenés autos importados, aviones privados, yates... Y vos, sos un sorete que, en el momento que tenés que dar el ejemplo no lo das, sos un sorete. No hay otra palabra. Sos un sorete. No le voy a poner nombre propio a esto. Cada uno en su casa póngale el nombre propio que quiera".

Fantino dijo que "no están las cosas hoy como para pensar cuándo pateamos un cuero inflado con aire" durante la pandemia de coronavirus 01:44

Sacar lo peor

A medida que hablaba, Fantino incrementaba su enojo. "Si vos no das el ejemplo como referente social que sos, seas deportista, seas un hombre del espectáculo, seas un hombre de la política, seas un hombre de la religión. Seas un referente de donde vengas, si no das el ejemplo en el momento que tenés que dar el ejemplo, sos un sorete, dijo Fantino.

Luego habló del riesgo para la sociedad cuanto se viola la cuarentena: "Y me estás matando a mi viejo, me estás matando a mi vieja, me estás matando a mi viejo, me estás matando a un amigo o me estás matando a un prójimo".

El periodista también habló de las prioridades en tiempos de la cuarentena por coronavirus. "Por eso pongo foco en el fútbol porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener" , dijo y agregó que "no están las cosas hoy como para pensar cuándo pateamos un cuero inflado con aire" .

Sobre el cierre de su duro comentaria, Fantino sostuvo que "no se va a morir de hambre [Carlos] Tevez, no se va a morir hambre el Muñeco [Marcelo] Gallardo, tendrán para comer. Pero, de pronto, el 4 de Unión no sé si tiene para vivir y el 8 de Atlanta menos. El fútbol, si está bien ordenado, tendrá que tratar de ayudarlos".