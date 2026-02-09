La hamburguesa colosal del Super Bowl que dejó sin palabras a todos: un precio de 180 dólares, un hueso y mucho queso

El domingo 8 de febrero se desarrolló en las instalaciones del Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el Super Bowl 2026, con uno de los espectáculos más importantes de los Estados Unidos, que tuvo lugar en el entretiempo del partido que disputaron Seattle Seahawks y los New England Patriots. Más allá de la performance de Bad Bunny que revolucionó las tribunas, la hamburguesa XL que se vendió en las inmediaciones del lugar también se llevó todos los aplausos y dejó sin palabras a más de uno.

La hamburguesa colosal que se vendió por 180 dólares en el Super Bowl (Fuente: The Sun)

Es conocido que a los estadounidenses les encanta el show y tienen una inclinación por todo lo grande. Estadios gigantes, puestas en escena insuperables y hasta gastronomía de un tamaño considerable. Todo para que el espectador viva una experiencia única durante la disputa deportiva.

Así lucía la hamburguesa XL del Super Bowl

Más allá del resultado del partido, la hamburguesa XL que se vendió en el estadio se volvió tendencia en las redes sociales, sitio en el que muchos usuarios reaccionaron al comprarla e intentar comerla.

La receta gastronómica costó 180 dólares (más de 250.000 pesos argentinos) y, para los expertos culinarios, el precio se justifica debido al contexto del evento y a los ingredientes que la compusieron, desde la carne para las tres hamburguesas, el pan, el queso y el resto de los condimentos. Sin embargo, estableció una polémica el valor monetario cuando The New York Times compartió una imagen en sus redes sociales y los usuarios recriminaron que en otros restaurantes de comida rápida puede conseguirse por un costo más bajo. Igualmente, la hamburguesa, según dijeron, era para compartir entre cuatro personas.

La hamburguesa XL del Super Bowl

Este sándwich de carne se hizo con el corte de codillo de vaca, que tiene poca grasa y se halla en la parte superior de las piernas. Su sabor es intenso y por ello se seleccionó para este plato. Su cocción fue asada de forma lenta y por encima añadieron queso azul fundido y salsa mirepoix demi-glace en un pan brioche.

La hamburguesa XL que se llevó la atención de todos en el Super Bowl

Según la publicación del medio estadounidense citado anteriormente, la hamburguesa fue hecha por Levy Restaurants, que solo preparó 200 para el partido del domingo. Cada una pesó cerca de dos kilos y medio y fue necesario el uso de las dos manos y un punto tranquilo para poder comerla.

La hamburguesa XL dominó el menú del Super Bowl con su hueso atravesado que conquistó la mirada del público (Fuente: X)

Lo que cautivó a todos fue el hueso que la atravesó de arriba a abajo. Se pensó especialmente para compartir esta receta con amigos o familia y, según se describió, para consumirla era necesario contar con varias servilletas de papel.

Las reacciones del menú colosal del Super Bowl

Esta hamburguesa XL se convirtió en la estrella del evento cuando el público se acercó al puesto gastronómico en el mediotiempo. Pese a que existían otras opciones, este plato captó la mirada de todos, no solo por el tamaño, sino por el precio que rápidamente despertó la furia en las redes sociales.

La reacción de los usuarios de X ante el precio de la hamburguesa XL (Fuente: X)

Algunos comentarios al respecto que se plasmaron en X fueron: “¿Eso es más de un día entero en la Premier?”; “Juro que los estadounidenses tienen más dinero que sentido común. £10 MAX es lo que gastás en una comida del estadio, a menos que Gordon Ramsay venga él mismo y entregue personalmente la hamburguesa, ¿consideraría siquiera ese precio?”; “Estoy intentando recordar cuándo cambiaron los precios de los estadios en Estados Unidos. No estaban mal en los 70 y 80. En los 90 y 2000 empezó el repunte. La locura empezó hace 15 años. Mucha gente solo come y bebe antes y después de los eventos” y “Demasiado saludable para el público estadounidense”.