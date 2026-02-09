El video viral de Lionel Messi con un niño que emocionó a todos: “Miky fue muy feliz”
El jugador Miguel Parrales y su hijo, Miky, recibieron el inesperado gesto del argentino que desempañó el cristal del micro para saludar al pequeño
El sábado pasado, en Guayaquil, Ecuador, Inter Miami igualó 2-2 en un amistoso contra Barcelona de ese país. Con la presencia estelar de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y otros argentinos, el conjunto estadounidense empató en una exhibición de pretemporada.
En un evento donde el resultado queda en segundo plano, el delantero ecuatoriano Miguel Parrales y su hijo Miky vivieron un momento que les quedará guardado para siempre. Al terminar el encuentro, el pequeño divisó la presencia de Messi en el colectivo y pidió sacarse una foto con él.
Sin poder estar cara a cara con el capitán de la selección argentina, el niño se las ingenió y le pidió a su padre que lo alce para que pueda ponerse del otro lado del vidrio. Fue ahí donde el delantero se percató de la presencia e intentó desempañar el cristal del colectivo para que la foto se vea lo más nítida posible.
Mientras Miky saludaba para las cámaras que lo iban a fotografiar, Messi agachó su cabeza para ubicarla en el espacio más desempañado y así dejarle el mejor recuerdo al pequeño que, previo a este momento, se quedó con la camiseta de Rodrigo De Paul.
“Agradecido con Dios por dejarme vivir cada momento”, expresó Parrales, quien subió varias imágenes del partido. Una foto con Luis Suárez y Facundo Mura; otra con Darío Benedetto, el exjugador de Boca que hoy es su compañero en el Barcelona de Ecuador; la instantánea de su hijo con la remera de De Paul y el afamado video de su hijo con Messi, el cual reposteó en su historia y agregó: “Miky fue muy feliz”.
Parrales, de 30 años, se desempeña como delantero y llegó a Barcelona de Ecuador a mediados de 2025 desde Guayaquil City. Previo a este paso, tuvo un amplio recorrido por Orense, Liga Universitaria de Quito, entre otros equipos.
