Quién ganó el Super Bowl 2026 entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks

La edición número 60 del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos que se disputó este domingo por la noche en el Levi’s Stadium de California, fue para Seattle Seahawks con un contunden 29 a 13 sobre New England Patriots gracias a una defensa dominante.

El Jugador Más Valioso (MVP) fue Kenneth Walker III, quien acumuló 135 yardas en carrera y se convirtió en el primer deportista de su posición en recibir la premio desde que en 1998 lo logró Terrell Davis de los Denver Broncos en la definición sobre Atlanta Falcons.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Los Halcones Marinos, que accedieron al Super Bowl como ganadores de la Conferencia Nacional (NFC), conquistaron la NFL por su segunda vez en su historia -la anterior fue en 2014-. Además, se vengaron de la final perdida contra los Pats en 2015 y le impidieron a su rival quedar como los máximos campeones de la historia con siete estrellas. No obstante, celebraron en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 y, con seis títulos, continúan compartiendo ese privilegio con Pittsburgh Steelers.

El Super Bowl, como cada año, fue mucho más que un partido de fútbol americano. El show de medio tiempo lo encabezó Bad Bunny, y se convirtió en el primer latino en encabezar el prestigioso espectáculo. La elección del ‘Conejo Malo’, flamante ganador del Latin Grammy al Álbum del Año por su disco denominado “Debí tirar más fotos”, no le cayó bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el cantante fue crítico con sus políticas migratorias.

Bad Bunny brindó un show histórico en el medio tiempo del Super Bowl 2026 Mark J. Terrill - AP

De hecho, durante su actuación ponderó a su Puerto Rico natal, a Latinoamérica y compartió la escena con su compatriota Ricky Martin y Lady Gaga como invitados especiales. Ello motivó que Trump haya manifestado luego del Super Bowl que fue “asqueroso y terrible” lo que hizo Bad Bunny.

Fue la segunda vez en la historia que el Levi’S Stadium de California recibió el Super Bowl: la anterior fue hace una década, en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers 24 a 10.

Kenneth Walker III, corredor de los Seahawks de Seattle, recibió el premio al MVP del Super Bowl 2026 Stephen Brashear - FR159797 AP

Tabla de campeones de la NFL

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 59 ediciones. Los máximos ganadores, con seis títulos, son New England Patriots y Pittsburgh Steelers, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco cada uno.