La innovadora presentación de la escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la demanda de Michael Bay

Si la intención era generar un gran impacto, Cadillac dio el primer paso en su presentación en sociedad de su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Fue un verdadero estruendo: su desembarco como el undécimo equipo del Gran Circo redefinió los estándares de marketing en la categoría y también desató una controversia en la que involucró a uno de los directores más reconocidos del cine: Michael Bay, recordado por las películas de Transformers.

El equipo estadounidense eligió estratégicamente cuándo y cómo hacer su presentación. A través de un spot de 15 millones de dólares que fue emitido durante el Super Bowl LX, Cadillac reveló el diseño de su máquina para 2026, pero el nombre del chasis sigue siendo un misterio. Sin embargo, la espectacularidad visual con posteos en redes sociales generó todo tipo de reacciones de los fanáticos. Aunque también tuvo una pata de escándalo legal, ya que el director Michael Bay presentó una demanda con el objetivo de detener la proyección del comercial.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

El director de Transformers presentó una acción legal de última hora alegando que Cadillac y su agencia plagiaron su “estética visual y técnicas de cámara registradas”. Según el medio estadounidense The Athletic. Bay asegura que, tras no concretarse un acuerdo para que él dirigiera el comercial, la marca produjo una pieza que es una “copia al carbón” de su estilo cinematográfico.

Más allá de los argumentos del cineasta, desde General Motors (GM), la respuesta fue contundente, calificando la demanda como una “distracción sin fundamentos” y asegurando que el corto es una “celebración original de la ingeniería americana”.

En el comunicado de prensa emitido por Cadillac, tras la publicación del comercial, se deja en claro quiénes son los autores de la pieza audiovisual y se establece que fue dirigida por el cineasta Sam Piling.

En los argumentos de la escudería se explica que Piling optó por un enfoque de “artesanía cinematográfica y contención musical”, con una banda sonora del compositor Max Richter.

“Esta decoración representa mucho más que un esquema de pintura; representa quiénes somos y qué aportamos a la Fórmula 1. Elegir el Super Bowl y el corazón de Times Square es una forma de introducir nuestra identidad en la intersección del rendimiento, la cultura y el entretenimiento” explicó Dan Towriss, CEO de Cadillac F1 Team Holdings.

Además, el presidente de GM, Mark Reuss, habló acerca de la importancia de dar un paso tan contundente de cara al debut en Melbourne 2026, el 8 de marzo próximo: “Presentar nuestra decoración oficial es un hito enorme en un viaje que comenzó hace años: ganar nuestro lugar en la parrilla, armar un equipo de clase mundial y desarrollar un auto de carreras digno de la Fórmula 1”.

Reuss además explicó que este monoplaza es una clara muestra de la “innovación, el espíritu y el orgullo estadounidense” que planean llevar al escenario global. Y el director del equipo, Graeme Lowdon, destacó la audacia de la presentación: “Somos un equipo construido sobre una ambición audaz... hoy exhibimos esos valores al aprovechar uno de los eventos deportivos más significativos del mundo de una manera que nunca antes había sido hecha por un equipo de Fórmula 1”.

Les presento mi @Cadillac_F1

Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino. pic.twitter.com/VCAUZMYHQp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2026

El finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, dos pilotos superexperimentados en la máxima categoría, serán quienes tomen los volantes de los Cadillacs de la temporada que arrancará el mes próximo. Justamente Checo se ilusionó desde las redes sociales con su regreso a la Fórmula y posteó con orgullo regional: “Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”.

Hace unos días, Checo habló de sus objetivos y sentenció sobre su competitividad: “Disfrutar de este regreso no significa que voy a pasearme los domingos… Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho”. Y agregó al sitio de Motorsports: “Han sido muchos meses de preparación, obviamente empezando con un proyecto nuevo, es todo distinto. Regresar a Fórmula 1 con una marca como Cadillac, para mí es un sueño hecho realidad en esta etapa de mi carrera”.