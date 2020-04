Coronavirus. El escocés Kenny Dalglish, leyenda de Liverpool, dio positivo

El escocés Kenny Dalglish, leyenda de Liverpool, estaba en aislamiento preventivo y dio positivo al test de coronavirus.

El escocés Kenny Dalglish , mito de Liverpool , de Inglaterra , dio positivo al test de coronavirus , según informó su familia. El ex delantero de 69 años había sido admitido en un hospital para recibir una medicación intravenosa y no mostraba ningún síntoma de la enfermedad que tiene en vilo al mundo. Sin embargo, los médicos decidieron realizarle la prueba y comprobaron que el ex futbolista es otro infectado . Permanece asintomático y al cuidado de los profesionales.

El tuit de Liverpool en el que comunica el estado de salud de Dalglish

La página oficial de Liverpool reprodujo un comunicado de la familia de Dalglish, que aporta más detalles sobre su salud. "Antes de su admisión en el hospital, Sir Kenny (Dalglish) había decidido aislarse voluntariamente con su familia. Dalglish quiere pedirles a todos que sigan la guía de los expertos y del gobierno en los próximos días y semanas".

La leyenda de los Reds aprovechó para elogiar a los médicos y enfermeros que lo cuidan en el hospital: "Quiero agradecerle a todo el brillante staff de la NHS (el servicio de salud de Inglaterra), cuya dedicación, esmero y sacrificio deberían el foco de la atención de esta nación en este tiempo extraordinario".

Además, el múltiple campeón con Liverpool y Celtic, de Escocia, pidió que los médicos "tengan el espacio suficiente para desarrollar su tarea en un momento extremadamente desafiante para ellos, y que la privacidad de su familia se respetada". El ex futbolista y entrenador espera ser dado de alta e irse a su casa pronto.'

Dalglish se hizo conocido con la camiseta de Celtic, uno de los dos clubes más importantes de su ciudad, Glasgow. Allí ganó cuatro títulos de liga y otros cuatro de la Copa. Llamó la atención de Liverpool, que lo contrató en 1977. Primero como jugador y luego como entrenador, ganó todo: ocho títulos domésticos (todavía no existía la Liga Premier), tres Copas de Europa, cuatro Copas de la Liga y dos Copas FA. En 2012 tuvo su segundo ciclo al frente del equipo, y lo llevó a ganar la Copa de la Liga.

Con la camiseta de su país, Escocia, disputó 102 partidos y convirtió 30 goles. Uno de los más recordados fue en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, y durante el Mundial de 1978. Era el 1-0 frente a Holanda. Escocia terminaría ganando 3-2, pero el resultado no le alcanzaría para clasificarse y quedaría eliminada.

El gol de Dalglish en el Mundial de Argentina 1978