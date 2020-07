El argentino Cristian Pavón se saluda con sus compañeros durante un entrenamiento de Los Ángeles Galaxy; el lunes, los angelinos se medirán con Portland, en Orlando Crédito: L.Galaxy

Los parques de atracciones de Orlando reciben alrededor de 70 millones de turistas al año y la ciudad es sinónimo de diversión y aventuras. El deporte de los Estados Unidos fijó allí su sede temporaria para la reanudación, a partir de hoy, de la Major League Soccer, mientras que también es el escenario elegido para que el 30 de julio se reactive la NBA. Un desafío a gran escala, ya que el estado de Florida es, junto con Texas, Arizona y California, el que reportó mayor cantidad de casos de coronavirus en los últimos días en ese país. La pandemia mundial de Covid-19 se cobró más de 130.000 muertos y los contagios ascienden a casi 3 millones de casos, aunque el presidente Donald Trump minimiza los riesgos y relata que la tasa de mortalidad es la más baja del planeta, aunque las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud señalan que es la séptima más alta y existe la posibilidad de un colapso de los hospitales.

La MLS, la NBA y el mágico mundo de Disney

Dos jornadas llevaba disputada la MLS cuando debió frenar la pelota a causa del coronavirus. El complejo deportivo Disney World se convirtió en la burbuja donde se concentraron las 26 franquicias para jugar a puerta cerrada durante cinco semanas, con un formato similar al de la Copa del Mundo. En el 25° aniversario de su creación, la idea de relanzarse descubrió los primeros contratiempos: FC Dallas, donde milita el cordobés Franco Jara, se retiró anteayer, después de que diez futbolistas se contagiaran de Covid-19; el partido que debían disputar en la jornada inaugural Nashville y Chicago Fire -Gastón Giménez e Ignacio Aliseda-, fue postergado, porque cinco futbolistas del primer equipo dieron positivo, entre el fin de semana y anteanoche.

La MLS aseguró que evaluará la continuidad del plantel en el torneo "MLS is Back", que tendrá a las dos franquicias de Florida como protagonistas del juego de estreno: Orlando City vs. Inter Miami -Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Julián Carranza y Matías Pellegrini-, y del que es copropietario el inglés David Beckham.

Los fanáticos de Los Ángeles FC tomaron las calles en la despedida del plantel que el lunes, debutará ante Dynamo Houston en la etapa definitoria de la MLS que se desarrollará en Orlando; FC Dallas desistió de participar ante 10 casos de coronavirus en el plantel, mientras que cinco futbolistas de N Fuente: AP

La expectativa de la reanudación de la NBA aumenta con el arribo de las primeras franquicias, aunque también los temores. Brooklyn Nets -sin el base Spencer Dinwiddie, que dio positivo por segunda vez y se suma a la ausencia de DeAndre Jordan-, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Orlando Magic, Utah Jazz y Washington Wizards accedieron al complejo Walt Disney World Resort, mientras que los 16 equipos restantes deberán hacerlo en dos tandas de ocho, entre hoy y mañana, para iniciar los entrenamientos. Los planteles deberán someterse a pruebas diarias de Covid-19 y si los casos superan los 35, se cancelará la apuesta que ensaya la NBA para consagrar a un campeón en la temporada 2019/20. "Si vemos un gran número de casos y una propagación dentro de nuestra comunidad, eso sería un motivo para detener nuestros planes", anticipó el comisionado Adam Silver.

LeBron James, la figura de los Lakers, la franquicia que intentarán ganar un anillo de la NBA, después de 10 años; al igual que la MLS, la NBA eligió aislarse en Orlando para disputar la definición de la temporada: los planteles se someterán a pruebas diarias de Covid-19 Fuente: AFP

Entre el 24 y 29 de junio pasado, los casos detectados fueron nueve en 344 pruebas, y en los últimos días varias franquicias cerraron los centros de entrenamientos con la finalidad de evitar una multiplicación de contagios, antes de viajar a Orlando. Milwaukee Bucks y Sacramento Kings adoptaron la medida el viernes último, tras los resultados de la última tanda de testeos; antes lo formalizaron Los Ángeles Clippers, Miami Heat, Suns, Nets y Nuggets.

El ATP, de Washington a Nueva York

Las principales entidades del tenis, encabezadas por la ATP, anunciaron un calendario provisional para la reanudación del circuito, cuyo tour profesional se suspendió hace cuatro meses. Se activará el viernes 14 de agosto con el ATP 500 de Washington; luego será el turno del Masters 1000 de Cincinnati, que se realizará desde el 22 de agosto en Flushing Meadows, en el período previo al US Open (del 31 de agosto al 13 de septiembre). "Hablé con los organizadores del US Open y me dijeron que entre el 15 y el 30 de julio se tomará una decisión definitiva. Son tiempos de incertidumbre, viajar y hacer cuarentena son dos grandes problemas", comentó Roger Federer, que no participará del único Grand Slam que no se suspendió ni en tiempos de las Guerras Mundiales.

Entre el 15 y el 30 de julio, los organizadores del US Open definirán la realización del Grand Slam con el que la ATP cerrará la gira estadounidense, que empezará en Washington, el 14 de agosto Fuente: AFP

Además del suizo, Rafael Nadal también será baja: el mallorquín disputará el Masters 1000 de Madrid, programado entre el 13 y 20 de septiembre, según lo anunció el director del torneo, Feliciano López; Novak Djokovic, criticado por lo que sucedió en el Adria Tour, un torneo de exhibición y sin protocolos en Belgrado: el serbio dio positivo, al igual que Viktor Troicki, Grigor Dimitrov y Borna Coric. Nole no jugará en Washington y asistirá a Cincinnati si se confirma el US Open. La alarma más reciente la activó hace 96 horas Frances Tiafoe, que dio positivo en el All American Team Cup, certamen que reúne a los mejores ocho tenistas norteamericanos del circuito y que se desarrolla en Atlanta.

Del temor del PGA Tour a los 30 mil espectadores del NASCAR

El golf y el automovilismo son los dos deportes activos en los Estados Unidos. El PGA Tour acumula seis golfistas infectados -el último Chad Campbell-, dos caddies y la burbuja de la gira está a punto de estallar. El protocolo de salud se volvió más estricto, después de que se identificaran situaciones de dos contagiados que pudieron derivar en una grave crisis: el ingreso de Cameron Champ al Club House sin tener el resultado del test y la visita de Denny McCarthy a un bar. Los golfistas viajan de una sede a la otra en un avión sanitario, que aceptan el 64% de la capacidad; los jugadores top pueden elegir asientos, incluso primera clase.

El NASCAR, que reinició la actividad el 17 de mayo, tuvo tres casos positivos de Covid-19: el piloto Jimmie Johnson y dos mecánicos del equipo Stewart-Haas Racing; la popular categoría de automovilismo estadounidense planifica habilitar 30 mil espectadores para la Carreras de las Estrellas, el próxi Fuente: AP

Por su parte, el NAS CAR, que retomó sus carreras el 17 de mayo en Darlington, Carolina del Sur, tuvo el viernes pasado el primer caso positivo de un piloto: Jimmie Johnson, que debió ausentarse de la carrera del reciente fin de semana en Indianápolis; anteriormente, dos mecánicos del equipo Stewart-Haas Racing no superaron los testeos. La popular categoría habilitó la presencia de público en dos competencias -1.000 en Homestead y 5.000 en Talladega- y para el próximo miércoles tendrán acceso 30 mil espectadores en la Carrera de las Estrellas, en Charlotte.