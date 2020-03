el estadio de Gimnasia, epicentro del primer partido de la Copa Superliga: Gimnasia-Banfield está previsto para hoy a las 19

13 de marzo de 2020 • 13:40

Se difundió una carta firmada por la Subcomisión de Médicos del fútbol argentino, y dirigida a Claudio Tapia -presidente de AFA- y Marcelo Tinelli-presidente de Superliga-, en la que se sugiere que no comience hoy la Copa Superliga con motivo de la prevención del coronavirus. En uno de los párrafos, se lee: "SUGERIMOS la suspensión del campeonato de Copa Superliga 2020 (entrenando en forma colectiva) momentáneamente hasta mejorar la situación actual".

El pedido todavía no se hizo oficial, pero el puntapié inicial de este certamen con un nuevo formato de 11 fechas pende de un hilo. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino es esperar a que el Poder Ejecutivo suspenda todo tipo de actividad futbolística. Si el Gobierno deja todo como está previsto, la AFA optará por hacer disputar a puertas cerradas los partidos de hoy entre Gimnasia LP vs. Banfield y Patronato vs. San Lorenzo. ¿Por qué? La entidad comandada por Chiqui Tapia entiende que no jugar sería agregar un perjuicio a los clubes, sobre todo para los que ya viajaron.

Estamos en estado de alerta, esto es minuto a minuto, pero hoy comienza la Copa Superliga. Tendremos una reunión el próximo martes con los dirigentes para ver cómo seguir Sergio Marchi (Secretario General de FAA)

Todavía no llegaron pedidos por parte de las instituciones para postergar o cancelar encuentros, pero la situación es dinámica. La pelota ya se detuvo por completo en dos países sudamericanos: Venezuela y Paraguay. Asimismo, hay presión por parte de la Conmebol para que todas sus ligas se suspendan. En diálogo con la Organización Panamericana de la Salud, la entidad con sede en Luque tomó nota de que el sistema sanitario pueda colapsar si no se toman las debidas precauciones.

La carta completa:

" Sres. Presidentes de AFA y SAF

Claudio Tapia y Marcelo Tinelli

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. para informarles que por nuestro compromiso como médicos de clubes que participan en campeonatos de Superliga con motivo de la prevención del COVID 19, ante la rápida expansión del mismo y para protegar la salud de los jugadores, cuerpo técnico, delegación, árbitros, dirigentes, prensa y nosotros; SUGERIMOS la suspensión del campeonato de Copa Superliga 2020 (entrenando en forma colectiva) momentáneamente hasta mejorar la situación actual.

Sabemos de los inconvenientes que esta suspensión les puede ocasionar, pero nosotros como responsables médicos de las instituciones participante, tenemos como prioridad salvaguardar la salud de todos los miembros de esta gran familia del fútbool.

Aprovechamos a saludarlos muy atentamente

Subcomisión de médicos del fútbol"