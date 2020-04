El comité ejecutivo de la AFA se reunirá el martes para dar por terminada la temporada del fútbol argentino. Crédito: Prensa AFA

El comité ejecutivo de la AFA resolverá el martes el final de la temporada regular del fútbol argentino. La mayoría de sus integrantes coincide en darle un corte , que incluye la suspensión de los descensos y, al menos en la Superliga, el final anticipado de la Copa , competencia de la que apenas pudo disputarse una fecha. E incompleta. "Estamos todos juntos", dijo una fuente de la AFA a LA NACION, por lo que la conclusión del año deportivo regular abarcará a todas las categorías.

De todas maneras, y según pudo reconstruir este diario, la idea de la AFA es que los ascensos se definan en la cancha. El problema es cuándo se podrá volver a jugar (si es que la pandemia lo permite en lo que resta del año), y cómo articular la definición, por ejemplo, de la Primera Nacional, con la Superliga. La segunda categoría del fútbol argentino es la más complicada de resolver porque, a diferencia de la B Metropolitana, la C y la D, ni siquiera tiene definido a uno de sus campeones anuales.

El arco dirigencial pone en septiembre la fecha para volver a disputar partidos oficiales. Por más que la intención de la AFA sea jugar para definir ascensos, ¿cómo harán los clubes de la segunda categoría para pagarles a sus planteles desde ahora y hasta esa fecha? Serán seis meses de sueldos con la mira en un puñado de partidos. A la luz de la situación económica actual, la inversión parece desmedida. Y con un agravante: si la Superliga, que planifica una temporada 20-21 con 26 equipos, puede volver en septiembre, pretenderá hacerlo con los 26 nombres ya definidos. Es decir, la Primera Nacional debería definir a sus dos mejores equipos con antelación. Parece inviable, máxime cuando la Argentina todavía no entró en el pico de contagios de la enfermedad.

La AFA se tomará su tiempo antes de resolver cómo definirá los ascensos a la Superliga. Claudio Tapia y compañía saben que en las bases de la pirámide del fútbol argentino están los pilares de la plataforma política que los encumbraron en el poder. Si la situación se torna insostenible y dentro de un par de meses no hay una certeza de regreso a la actividad, a la AFA le quedarán las tablas de posiciones de las dos zonas de la Primera Nacional para definir a los equipos promovidos. En este escenario, serán San Martín de Tucumán y Atlanta.

Si, en cambio, la pelota puede rodar y todas la categorías se ponen de acuerdo en volver al ruedo, recién ahí se debatirá la forma de disputa de la fase final por los ascensos. Es cierto que desde algunos sectores promueven la realización de un doble octogonal, a eliminación directa, y con ventaja deportiva en el que ascenderían los dos campeones de esos minitorneos. Pero también es cierto que hay dirigentes de la segunda categoría del fútbol argentino que abogan por respetar el torneo Reducido tal como estaba previsto: solo tendrían chances de ascenso los cuatro mejores equipos de cada zona. La evolución de la pandemia regirá la evolución del fútbol.

La idea de la AFA es que el Federal A también se defina con un doble octogonal, del que participarían los ocho mejor ubicados de cada zona. En la B Metropolitana, C y D el panorama es más sencillo. Uno de los dos ascendidos sería el campeón del torneo Apertura. Los otros ocho mejores equipos de la tabla general jugarían otro octogonal para definir al segundo ascenso. En este escenario (que depende de la contención de la pandemia, la autorización sanitaria para volver a jugar y la votación de los clubes de las diferentes categorías), Almirante Brown (el club que preside el ex integrante de la 12 Maximiliano Levy), campeón del Apertura, subiría a la Primera Nacional. Cañuelas llegaría desde la C a la B Metropolitana y Liniers subiría desde la D a la C.

De todas maneras, la resolución del martes marcará un quiebre. Será la primera medida deportiva concreta desde el comienzo de la pandemia y la paralización del fútbol. Algunos especialistas en derecho deportivo auguran "un éxodo masivo de futbolistas". En el medio, una enorme incógnita: ¿cuándo se podrá volver a jugar? En medio de una pandemia que azota a la humanidad, las sucesivas respuestas a esa pregunta entretienen y trazan escenarios. Pero, como una silla mecedora, no llevan a ningún lado. Porque las respuestas están en otra parte.